Yüz nakli yaptırmıştı! Didem Ceran'ın kaşında saç çıktı! Kimse inanamadı

2006 yılında katıldığı Oryantal Star yarışmasıyla tanınan, 2011’de ise Survivor’daki performansıyla adından söz ettiren Didem Ceran, Güney Kore'de yüz nakli oldu.

KAŞINDA SAÇ ÇIKTI

Gün gün iyileşme sürecini paylaşan Ceran son olarak ameliyatın üstünden günlerde sonra yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Ameliyatının 1. ayından paylaşım yapan Ceren, yaptırdığı işlemlerin ardından kaşında saç çıktığını söyledi.

Yaşadığı durum karşısında şaşkına dönen Ceran "Herhalde yanlışlıkla yüzü nakledilen kişinin alnı kaşıma denk geldi. Ameliyatımın 1. ayında kaşımda saç çıktı. Bu neden olur bilen yorumlara yazsın" dedi.

YORUM YAĞDI

Didem Ceran'ın bu videosu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü isme; 'kendini bunu neden yaptın?', 'zaten güzel kadındın', 'umarım hemen iyileşirsin' gibi yorumlar yapıldı.