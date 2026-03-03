MAGAZİN

Yüz nakli yaptırmıştı! Didem Ceran'ın kaşında saç çıktı! Kimse inanamadı

Öznur Yaslı İkier

Yıllar önce Survivor'a katılarak adını duyuran ve sonrasında sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Didem Ceran, son dönemde yaptırdığı yüz nakli ile gündeme geldi. Ameliyatın ardından değişim sürecini anlatan Didem Ceran şimdi de yüz naklinin birinci ayında olanları anlattı.

2006 yılında katıldığı Oryantal Star yarışmasıyla tanınan, 2011’de ise Survivor’daki performansıyla adından söz ettiren Didem Ceran, Güney Kore'de yüz nakli oldu.

Yüz nakli yaptırmıştı! Didem Ceran ın kaşında saç çıktı! Kimse inanamadı 1

KAŞINDA SAÇ ÇIKTI

Gün gün iyileşme sürecini paylaşan Ceran son olarak ameliyatın üstünden günlerde sonra yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Ameliyatının 1. ayından paylaşım yapan Ceren, yaptırdığı işlemlerin ardından kaşında saç çıktığını söyledi.

Yüz nakli yaptırmıştı! Didem Ceran ın kaşında saç çıktı! Kimse inanamadı 2

Yaşadığı durum karşısında şaşkına dönen Ceran "Herhalde yanlışlıkla yüzü nakledilen kişinin alnı kaşıma denk geldi. Ameliyatımın 1. ayında kaşımda saç çıktı. Bu neden olur bilen yorumlara yazsın" dedi.

Yüz nakli yaptırmıştı! Didem Ceran ın kaşında saç çıktı! Kimse inanamadı 3

YORUM YAĞDI

Didem Ceran'ın bu videosu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü isme; 'kendini bunu neden yaptın?', 'zaten güzel kadındın', 'umarım hemen iyileşirsin' gibi yorumlar yapıldı.

Yüz nakli yaptırmıştı! Didem Ceran ın kaşında saç çıktı! Kimse inanamadı 4

Didem Ceran
