İrem Helvacıoğlu'nun kafasına çocuk düştü! "Felç kaldığımı sandım"

Anne olmak için gün sayan İrem Helvacıoğlu; sosyal medya hesabında yaşadığı talihsiz olayı paylaştı. Ailesinin yanına tatile giden Helvacıoğlu sosyal medyadan yaşadığı olayı şöyle anlattı:

“Herkese merhaba 1 ay önce İstanbul'un sıcaklarından kaçmak için ailemin yanına gitmiştim. Bu sürecin bir kısmında ablam da yanımdaydı. Harika zaman geçirdik. Hem bebiş hem ben bol bol suya girip temiz hava aldık. İş sebebiyle Ural bize dönüşten bir hafta önce dahil olabildi. Dönmemizin nedeni bebişin kontrolüydü. Yoksa beni bıraksanız doğuma kadar kalırdım.”

“Filmin sahnesinde olsa 'yok artık' diyeceğiniz olay gerçekleşti" diyen oyuncu yaşadıklarını şöyle söyledi:

"FELÇ KALDIĞIMI SANDIM"

"Denizin keyfini çıkarmak için yüzerken fazla insan olmayışıyla daha rahat girdim denize. Ural’la birlikte dubaya yüzmeye karar verdik. Önümüzde 11-12 yaşında iki çocuk vardı. İlk çocuk çıktı, ikinci çocuk merdivenden çıkarken ben de elimi merdivene koymuştum. Çocuk daha sonra merdivenden atladı ve kafama düştü.

Boynum da geriye kaydı, bebek hiç etkilenmedi. Ancak ben su yüzeyine çıktığımız zaman felç kaldığımı sandım. Ural sırtına alıp sudan çıkardı hemen hastaneye gittik. Bir gün sonra İstanbul'a geldik. Hamile olduğum için doktorum daha yakından takibe almak istedi.”