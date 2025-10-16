MAGAZİN

İrem Helvacıoğlu'nun kızının adı ne? Sora ne demek?

35 yaşındaki İrem Helvacıoğlu, dört gözle beklediği kızına bugün sağlıklı bir şekilde kavuştu. İrem Helvacıoğlu'nun kızının adı da ortaya çıktı.

İrem Helvacıoğlu'nun kızının adı ne? Sora ne demek?

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ve eşi Ural Kaspar'ın kızları dünyaya geldi. İrem Helvacıoğlu'nun kızının adı da ortaya çıktı.

Ural Kaspar Instagram hesabından yayımladığı mesajında kızının adını duyurdu ve şunları söyledi:

''Kızımız Sora dün sabah dünyaya geldi ve onu sağlıkla kucağımıza aldık. İrem'in ve Sora'nın sağlıkları yerinde. Bu süreçte bizi arayan, mesaj atan ve yanımızda olan tüm dostlarımıza ve ailelerimize teşekkür ederiz. İrem Helvacıoğlu emzirmekten vakit bulursa kendisi de aramalara geri dönecek."

İrem Helvacıoğlu nun kızının adı ne? Sora ne demek? 1

SORA ANLAMI NE?

"Sora" isminin anlamı da araştırmaya başlandı. Sora ismi, farklı dillerde ve kültürlerde farklı anlamlara geliyor. En yaygın olanı şunlar:

İrem Helvacıoğlu nun kızının adı ne? Sora ne demek? 2

Japonca olarak Sora, Japoncada en sık "Gökyüzü" veya "Cennet" anlamına gelir. Bu anlamıyla, sınırsızlığı, özgürlüğü ve huzuru çağrıştırır.

Kuş türü de olan Sora, Kuzey Amerika'ya özgü küçük, kısa gagalı bir bataklık kuşu (Porzana carolina) türünün İngilizce ismidir.

Anahtar Kelimeler:
İrem Helvacıoğlu
