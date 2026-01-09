Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız gözyaşlarını tutamadı! 'Ben hapse girmeyeceğim'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ardından Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği veren şüphelilerin tahlil sonuçları önceki gün çıktı.

Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu, Mümine Senna Yıldız, kickboksçu Recep Men, İsmail Ahmet Akçay, Yiğit Macit, Gizem Türedi, Mehmet Ali Gül'ün test sonuçlarında 'kokain' pozitif çıktı. Oyuncu İrem Sak'ın ve fenomen Danla Bilic'in test sonucu ise negatif çıktı.

Testinin pozitif çıkmasının ardından Mümine Senna Yıldız, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yıldız, paylaşımında Hicr Suresi 97. ayete yer verdi:

"Yemin olsun onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını çok iyi biliyoruz..."

Mümine Senna Yıldız bu paylaşımın ardından ise gözyaşları içinde video çekip paylaştı. Ünlü isim; "İçsem içiyorum derdim. Yatarı olmayan bir suç, hapse girmiyorsun. İçsem neden içmiyorum diyeyim? Koskoca devlet benimle uğraşacak değil ama bakın, yaşanan şeyler normal mi?" ifadelerini kullandı.

Mümine Senna Yıldız’ın evinde yapılan aramada 5 gram esrar ve esrar öğütme aparatı ele geçirilmişti.