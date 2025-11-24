İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar boşanıyor mu? X'te onlar konuşuluyor

Güneşin Kızları, Seni Çok Bekledim ve Sen Anlat Karadeniz gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ile işletmeci Ural Kaspar Ekim 2024'te evlendi.

Düğün sırasında ve sonrasında sık sık tavırlarıyla gündeme gelen Ural Kaspar ve oyuncu gündemde.

1 ay önce kızları Sora'yı kucaklarına alan ve geçtiğimiz haftalarda da yürüyüş sırasında bir kaza geçiren çiftin evliliğinde kriz çıktığı iddia ediliyor.

En Magazin ve 2. Sayfa'da yer alan iddialara göre; çiftin arasında sorunlar var. Bazı iddialar İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar'ın anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdiği yazsa da bazı iddialar ise bir boşanma kararı olmadığını söylüyor.

Henüz ne İrem Helvacıoğlu ne de Ural Kaspar konuya dair bir açıklama yaptı. Fakat kızları Sora'yı henüz bir ay önce kucağına alan çiftten gelen ani boşanma haberi sosyal medya X'te de konuşulmaya başlandı.