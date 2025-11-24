MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar boşanıyor mu? X'te onlar konuşuluyor

ora ismini verdikleri kızlarını yalnızca 1 ay önce kucağına alan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ve eşi Ural Kaspar'ın evliliklerinde kriz çıktığı iddiaları gündeme geldi. Kısa süre önce evlenen çiftin boşanacağı iddiaları da var.

İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar boşanıyor mu? X'te onlar konuşuluyor

Güneşin Kızları, Seni Çok Bekledim ve Sen Anlat Karadeniz gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ile işletmeci Ural Kaspar Ekim 2024'te evlendi.

Düğün sırasında ve sonrasında sık sık tavırlarıyla gündeme gelen Ural Kaspar ve oyuncu gündemde.

İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar boşanıyor mu? X te onlar konuşuluyor 1

1 ay önce kızları Sora'yı kucaklarına alan ve geçtiğimiz haftalarda da yürüyüş sırasında bir kaza geçiren çiftin evliliğinde kriz çıktığı iddia ediliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Minik kızıyla kaldırımda yürürken dehşeti yaşadı! Motor biçip... Minik kızıyla kaldırımda yürürken dehşeti yaşadı! Motor biçip...

En Magazin ve 2. Sayfa'da yer alan iddialara göre; çiftin arasında sorunlar var. Bazı iddialar İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar'ın anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdiği yazsa da bazı iddialar ise bir boşanma kararı olmadığını söylüyor.

İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar boşanıyor mu? X te onlar konuşuluyor 2

Henüz ne İrem Helvacıoğlu ne de Ural Kaspar konuya dair bir açıklama yaptı. Fakat kızları Sora'yı henüz bir ay önce kucağına alan çiftten gelen ani boşanma haberi sosyal medya X'te de konuşulmaya başlandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Now'un iddialı dizisi için karar verildi! Final yerine...Now'un iddialı dizisi için karar verildi! Final yerine...
Kiracısı başına dert oldu! Çözümü...Kiracısı başına dert oldu! Çözümü...

Anahtar Kelimeler:
İrem Helvacıoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Zincir marketten aldığı sucukla tost yaptı, oğluyla hastanelik oldu

Zincir marketten aldığı sucukla tost yaptı, oğluyla hastanelik oldu

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.