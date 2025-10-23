MAGAZİN

İrem Helvacıoğlu minik kızıyla kaldırımda yürürken dehşeti yaşadı! "Başıma 12 dikiş açıldı"

Bir haftalık bebeğiyle kaldırımda olduğu sırada savrulan motosikletin biçtiği oyuncu İrem Helvacıoğlu hastanelik oldu. Kızı kucağında olan oyuncunun başına 12 dikiş atıldı.

Kubra Akalın

Yeni doğum yapan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ile eşi Ural Kaspar bebekleriyle birlikte Bağdat Caddesi'nde dolaşırken korkunç bir olay yaşadı. Erenköy Kantarcı Rıza sokak çıkışında yaşanan kazada bir motor araca çarparak kaldırımda bebekleriyle yürüyen ünlü oyuncu ve eşinin üzerine uçtu.

Minik kızı Sora kucağında olduğu sırada korkunç kazayı yaşayan İrem Helvacıoğlu sosyal medyada açıklama yaparak "Trafik kurallarının ihlali sonucu meydana gelen bir kazaya, kaldırımda evimize giderken ne yazık ki biz de maruz kaldık" dedi.

İrem Helvacıoğlu korkunç kazayı şu sözlerle anlattı:

"Arkamızda seyreden bir araç ile motosikletin çarpışması sonucu savrulan motosiklet, bizi kaldırımda yürürken adeta biçercesine vurdu. O sırada Sora kucağımdaydı; onu sıkıca kavradığım için düşme sırasında başımın üzerine düştüm. Başıma aldığım darbe sonucu açılan yarama 10-12 dikiş atıldı. Geçmişte yaşadığım kaza nedeniyle oluşan el sinir hasarım yeniden nüksetti. Eşim Ural ise düşme sonucu sakatlık yaşadı.

"EN BÜYÜK ŞÜKÜR SEBEBİMİZ KIZIMIZI KORUYABİLMİŞ OLMAK"

Tüm bu yaşananlara rağmen, en büyük şükür sebebimiz kızımızı koruyabilmiş olmamız ve onun sağlığının yerinde olmasıdır. Kazaya karışan ve yaralanan herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ancak bu olay, trafikte kurallara uymamanın ne kadar ağır sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha göstermiştir. Bu nedenle, yaşananların cezasız kalmaması ve benzer olayların tekrar etmemesi adına hukuki sürecin kararlılıkla takipçisi olacağız."

