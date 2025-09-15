MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Irina Shayk bikinisiyle salıncağa bindi! Fit fiziğiyle yine adından söz ettirdi

Dünyaca ünlü model Irina Shayk, hafta sonu Instagram hesabından paylaştığı siyah bikinili karelerle gündeme damga vurdu. Fit fiziğiyle takipçilerinden tam not alan Shayk kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Irina Shayk bikinisiyle salıncağa bindi! Fit fiziğiyle yine adından söz ettirdi
Kubra Akalın

39 yaşındaki Rus süper model Irina Shayk, Pazar günü Instagram’dan paylaştığı cesur bikini pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü. Siyah iki parçalı bikinisiyle fiziğini gözler önüne seren Shayk, takipçilerinden binlerce beğeni topladı.

Ünlü model, kimi karelerde büyük bir ağaca bağlı salıncağa otururken, kimi karelerde ise havuz kenarında poz verdi.

Irina Shayk bikinisiyle salıncağa bindi! Fit fiziğiyle yine adından söz ettirdi 1

Islak saçları ve ışıltılı makyajıyla yeni havuzdan çıkmış gibi görünen Shayk, paylaşımlarına “Past your bedtime” (Uyku saatin geçti) notunu düştü.

Irina Shayk’ın cesur pozları, yakın arkadaşı Carolyn Murphy’den de beğeni aldı.

Irina Shayk bikinisiyle salıncağa bindi! Fit fiziğiyle yine adından söz ettirdi 2

AŞK HAYATIYLA DA KONUŞULUYOR

Daha önce Cristiano Ronaldo, Leonardo DiCaprio ve Bradley Cooper gibi dünyaca ünlü isimlerle aşk yaşayan güzel modelin, geçtiğimiz aylarda NFL yıldızı Tom Brady ile ilişkisini yeniden alevlendirdiği konuşuluyordu.

Irina Shayk bikinisiyle salıncağa bindi! Fit fiziğiyle yine adından söz ettirdi 3

İkili, 2023 yılında yaklaşık dört ay süren bir ilişki yaşamış ancak aynı yılın ekim ayında yollarını ayırmıştı. Aradan geçen bir yılın ardından, bu Şubat ayında ilişkilerini sessizce yeniden başlattıkları ve geleceğin ne getireceğini görmek istedikleri iddia ediliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
4 ayda 18 kilo! "Diyet yapmadım" diyerek sırrını verdi4 ayda 18 kilo! "Diyet yapmadım" diyerek sırrını verdi
"Göğüslerimi beğeniyorum!" Kırmızı halıya damga vurdu"Göğüslerimi beğeniyorum!" Kırmızı halıya damga vurdu

Anahtar Kelimeler:
Irina Shayk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.