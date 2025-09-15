Irina Shayk bikinisiyle salıncağa bindi! Fit fiziğiyle yine adından söz ettirdi

39 yaşındaki Rus süper model Irina Shayk, Pazar günü Instagram’dan paylaştığı cesur bikini pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü. Siyah iki parçalı bikinisiyle fiziğini gözler önüne seren Shayk, takipçilerinden binlerce beğeni topladı.

Ünlü model, kimi karelerde büyük bir ağaca bağlı salıncağa otururken, kimi karelerde ise havuz kenarında poz verdi.

Islak saçları ve ışıltılı makyajıyla yeni havuzdan çıkmış gibi görünen Shayk, paylaşımlarına “Past your bedtime” (Uyku saatin geçti) notunu düştü.

Irina Shayk’ın cesur pozları, yakın arkadaşı Carolyn Murphy’den de beğeni aldı.

AŞK HAYATIYLA DA KONUŞULUYOR

Daha önce Cristiano Ronaldo, Leonardo DiCaprio ve Bradley Cooper gibi dünyaca ünlü isimlerle aşk yaşayan güzel modelin, geçtiğimiz aylarda NFL yıldızı Tom Brady ile ilişkisini yeniden alevlendirdiği konuşuluyordu.

İkili, 2023 yılında yaklaşık dört ay süren bir ilişki yaşamış ancak aynı yılın ekim ayında yollarını ayırmıştı. Aradan geçen bir yılın ardından, bu Şubat ayında ilişkilerini sessizce yeniden başlattıkları ve geleceğin ne getireceğini görmek istedikleri iddia ediliyor.