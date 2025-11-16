Irina Shayk tarzıyla yine dikkat çekti! Arkasını dönünce...

Dünyaca ünlü süper model Irina Shayk, hem cesur tarzı hem de özel hayatıyla magazin gündeminin vazgeçilmez isimleri arasında yer almaya devam ediyor.

Podyumlardaki iddialı duruşunu günlük hayatına da yansıtan başarılı model, son paylaşımlarıyla yine sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Irina Shayk, Pirelli Takvimi davetinden bir paylaşım yaparak "Pirelli Takvimi basın röportajlarında inanılmaz kadınlarla çevrili olmaktan onur ve müteşekkir. Bir rüya gerçek oldu" dedi.

Model yine tarzıyla tüm bakışları üzerine çekti. Beyaz sütyen ve iç çamaşırı detayına sahip tasarımla dikkat çeken Shayk arkasını dönünce de oldukça iddialıydı.



Modelin paylaşımlarına sosyal medyada da beğeniler gecikmedi.