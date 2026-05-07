Irmak Ünal'ın kızı Kayla kocaman oldu! Görenler şaştı kaldı

Meme kanseri teşhisi sonrası hayata sıkı sıkıya tutunan ünlü oyuncu Irmak Ünal'ın kızı Kayla 15 yaşına bastı. Anne-kızın doğum günü pozu kısa sürede gündem oldu.

Öznur Yaslı İkier

Usta sanatçı Cihan Ünal'ın Sabiş Kuzuoğlu'yla evliliğinden dünyaya gelen kızı Irmak Ünal, 2010 yılında nikah masasına oturduğu Emre Karabacak ile evliliğini 2017 yılında sonlandırmıştı.

Son olarak 'Dolunay' dizisiyle kamera karşısına geçen Ünal, daha sonra kariyerine yoga eğitmeni olarak devam etme kararı almış ve çocukları Vadi-Kayla ile birlikte 2021 yılında Bali'ye yerleşmişti.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Irmak Ünal geçtiğimiz aylarda üzen bir haberi paylaşmış ve bir süredir meme kanseriyle mücadele ettiğini açıklamıştı.

Meme kanseri teşhisi sonrası hayata sıkı sıkıya tutunan ünlü oyuncu bu defa kızının doğum günü kutlamasıyla gündeme geldi. Kızı Kayla'nın 15. yaşına özel yaptığı paylaşımla adından söz ettiren Irmak Ünal, doğum gününden paylaştığı karelerle beğeni topladı.

Kızı Kayla'ya olan sevgisini kelimelere döken Irmak Ünal, paylaşımına düştüğü not ile sevenlerini duygulandırdı. Ünal, kızının 15. yaşına özel yaptığı paylaşıma şu notu düştü:

"ONUN BÜYÜMESİNİ İZLEMEK..."

"Bazı ruhlar…bir şeyleri hatırlatmak için gelirler. Kayla benim hayatıma sessiz bir kahin gibi geldi…renkleriyle, hassasiyetiyle, o içgüdüsel zekasıyla ve bazı insanların doğuştan taşıdığı o öğretilemez sihirle.Kendine bu kadar özgü.Bu kadar güzel, bu kadar özgür ruhlu. Onun büyümesini izlemek bazen annelikten çok…kendi ruhunu yeniden hatırlayan bir varlığa tanıklık etmek gibi geliyor.

"İYİ Kİ DOĞDUN"

Ve düşününce…tüm boyutların, zamanların, yıldızların ve hayatın o gizemli ilahi koreografisinin içinde…beni annesi olarak seçti. Bu düşünce bile beni kelimelerin ötesinde alçak gönüllü yapıyor. Benim kızım. Benim öğretmenim. Benim küçük kozmik aynam. Seninle sonsuz gurur duyuyorum.Seni çok seviyorum benim Kayla'm. İyi ki doğdun."

Irmak Ünal'ın kızı Kayla'yı görenler şaştı kaldı. Anne kızın doğum günü karesine; 'Ne kadarda büyümüş', 'Annesine benziyor' gibi yorumlar yapıldı.

