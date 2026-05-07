Şebnem Ferah konuşulurken akla Özlem Tekin geldi! Kimse bilmiyor...

MYNET DETAY- 6 yıl sonra sahnelere dönerek, 3 Haziran'da hayranlarıyla buluşacak olan Şebnem Ferah'ın konser biletleri 12 dakikada tükendi. Şebnem Ferah konseri gündemdeyken '90'lar ve 2000'ler Türkçe rock sahnesinin bir diğer efsane ismi akla geldi: Özlem Tekin...

Uzun yıllardır gözlerden uzakta olan Özlem Tekin'in hayatına dair detaylı bilgi çok az. Hep Yek, Dağları Deldim, Sen Anla, Kargalar ve daha pek çok şarkıyla listelere giren Özlem Tekin kariyerinin zirvesinde her şeyi bırakıp İstanbul'u terk etti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Ferah'ın yanıtı kafa karıştırdı

Son albüm çalışmasını 2015 yılında yayımlayan Özlem Tekin, Muğla/Milas'ta bir köye yerleşmiş ve burada muhtar azası olmuştu.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Son olarak çiftlik hayatı kuran Özlem Tekin'in bir süre sonra Milas'taki çiftlik evini maddi sıkıntılar nedeniyle kapatarak Bodrum/Gündoğan'da bulunan annesinin yanına gittiği iddia edildi.

Özlem Tekin'in şu an ne yaptığı ise bilinmiyor.