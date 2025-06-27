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Işın Karaca 4 ayda 22 kilo verdi! İğne ipliğe döndü

Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Işın Karaca 4 ayda tam 22 kilo vermişti. Şimdilerde sezonu Çeşme'de açan ünlü isim bikinisiyle görüntülendi.

Işın Karaca 4 ayda 22 kilo verdi! İğne ipliğe döndü
Öznur Yaslı İkier

Geçirdiği mide ameliyatı sonrası uyguladığı diyetle fazla kilolarından kurtulan ve bambaşka birine dönüşen Işın Karaca 4 ayda 22 kilo vermişti.

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Yeni görünümüyle beğeni toplayan ünlü isim sezonu Çeşme'de açtı. Eşi Can Yapıcıoğlu ile denizin ve güneşin keyfini süren ünlü isim bikinisiyle görüntülendi.

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Işın Karaca'yı gören herkes 'resmen erimiş', 'iğne ipliğe dönmüş', 'aşırı zayıflamış' gibi yorumlar yaptılar.

Uzun süredir müzisyen Can Yapıcıoğlu ile aşk yaşayan Işın Karaca 2023 yılında Amsterdam'da sessiz sedasız evlenmişti.

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Işın Karaca
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