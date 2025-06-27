Işın Karaca 4 ayda 22 kilo verdi! İğne ipliğe döndü

Geçirdiği mide ameliyatı sonrası uyguladığı diyetle fazla kilolarından kurtulan ve bambaşka birine dönüşen Işın Karaca 4 ayda 22 kilo vermişti.
Yeni görünümüyle beğeni toplayan ünlü isim sezonu Çeşme'de açtı. Eşi Can Yapıcıoğlu ile denizin ve güneşin keyfini süren ünlü isim bikinisiyle görüntülendi.
Işın Karaca'yı gören herkes 'resmen erimiş', 'iğne ipliğe dönmüş', 'aşırı zayıflamış' gibi yorumlar yaptılar.
Uzun süredir müzisyen Can Yapıcıoğlu ile aşk yaşayan Işın Karaca 2023 yılında Amsterdam'da sessiz sedasız evlenmişti.
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