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  4. Işın Karaca 4 ayda 22 kilo verdi! Zayıflama yöntemini duyan Ece Erken "Sağlıksız" diyerek şaşırdı

Işın Karaca 4 ayda 22 kilo verdi! Zayıflama yöntemini duyan Ece Erken "Sağlıksız" diyerek şaşırdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.02.2025 14:22
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Işın Karaca 4 ayda 22 kilo verdiğini açıklayarak son haliyle dikkat çekti. Nasıl zayıfladığını anlatan Karaca'nın sözleri Ece Erken'i bir hayli şaşırttı. Erken kendini tutamayıp "Bu sağlıksız" dedi.

Işın Karaca 4 ayda 22 kilo verdi! Zayıflama yöntemini duyan Ece Erken "Sağlıksız" diyerek şaşırdı

Son dönemde kilo alan ünlü şarkıcı Işın Karaca bu durumdan rahatsız olup diyete başladı ve bambaşka birine dönüştü. Yeni görünümü ve enerjisiyle dikkat çeken Karaca Gel Konuşalım'a konuk oldu.

"Biz bizon sülalesi olarak yaşadığımız için o dönem, gayet yemeği içmeyi seven bir aileydik. Ben tabii bu tedavi sürecimde inanılmaz kortizon kullandım ve o da kilo yaptı" diyen Işın Karaca şunları söyledi:

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"Yeter tedavi de olmuyorum artık tedavileri de bırakıyorum kilo vereceğim dedim. Hadi biz bir zayıflayalım dedik. Tedavi 2 yıl gördüm bir şey olmadı. Bir sene önceki halime bakın yanaklarım bizon. Bu halim de güzel ama kiloluyum."

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ZAYIFLAMA YÖNTEMİ ŞAŞIRTTI

Işın Karaca nasıl beslendiğini açıkladı ve zayıflama sırrını da verdi. Karaca "24 saatte bir besleniyoruz" deyince Ece Erken "Nasıl? Bu sağlıksız" diyerek şaşırdı. Şarkıcı ise "Aralığım yok, bir tane yiyorum. Yarım saatim var her şeyi yiyorum" dedi.

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Ece Erken ise "Ama aralığın yok ki... Sabah, kahvaltın yok, öğle yemeğin yok" diyerek şaşkınlığını sürdürdü. Işın Karaca ise "Bayağı sağlıklı yaşama döndük, sigarayı da bıraktım" yanıtını verdi.

Karaca doktor kontrolünde bu süreci sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Işın Karaca diyet zayıflama
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