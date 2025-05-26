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İsmail Balaban'dan Batuhan ve Survivor yarışmacıları hakkında olay açıklamalar: Survivor benim için bitti...

Survivor'un eski şampiyonlarından İsmail Balaban geçtiğimiz hafta yarışmaya veda etti. Yarışmadan ayrıldıktan sonra hem Batuhan hem de Survivor hakkındaki sözleriyle dikkat çeken Balaban gündem oldu.

İsmail Balaban'dan Batuhan ve Survivor yarışmacıları hakkında olay açıklamalar: Survivor benim için bitti...
Kubra Akalın

Survivor All Star 2025'te eski şampiyonlardan İsmail Balaban da vardı. Hamile eşini geride bırakarak yarışmaya gelen Balaban elenmeden önce Batuhan Karacakaya ile yaşadığı kavga ile gündeme gelmişti.

Elendikten sonra Batuhan hakkında olay ifadeler kullanan İsmail Balaban "'Benim hayatta en nefret ettiğim şey nankörlük. Bir insana iyilik yaparsın nankörlük görürsün. Ben genel olarak burada herkes elimden geldiğince iyilik yaptım. Ve iyiliğimin karşısında da hep nankörlük gördüm. Bu da benim başarım" dedi.

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"AİLESİ BU OLAYLARA FAZLA KAPTIRDI"

Batuhan ile arasının bozulma sebebini ise şu sözlerle ifade etti:

"İnsanoğlu bu yapıyor, yapacak bir şey yok. Batuhan gerçekten çok vefasız bir çocuk. Nankör bir çocuk. 2021'de güzel bir dostluğumuz vardı. Ama sonrasında bunun fanları, vs olaylar bunun ailesinin bu olaylara fazla kaptırması bizim aramız bozuldu. Benim Batuhan'a yaptığım abiliği, kardeşliği hiçbiri yapmamıştır. Özellikle Batuhan'ın bana karşı başından beri bir kini bir nefreti bir şeyleri vardı. Ve bu devam etti."

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"KİRLİ İŞLERE KARIŞMIŞ İNSANLAR..."

İsmail Balaban devamında ise karşı takımı hedef alarak şoke eden ifadeler kullandı:

''Karşı takımda elle tutulur gerçekten birisi yok. Düzgün, dürüst birisi yok. Her şey performans demek değil. İstersen en zirvede ol. Sen birilerinin hakkına girdikten sonra, birilerinin arkasından iş çevirdikten sonra, onun ayağını kaydırdıktan sonra, şampiyon olacaksan ben böyle şampiyonluğu ne ben yapayım. Karşı takımda da kirli işlere karışmış, kirli elleri olan insanlar var. Bunu ben unutmayacağım. Eminim ki izleyen seyirciler de unutmayacak. Herkesin hakkında hayırlısı olsun. Böyle insanlarla aynı karede yeterince bulundum. Daha fazla bulunmam doğru olmayacaktı. En azından şuradan hata yapmadan, öfkeyle kalkıp zararla oturmadan finalimi yaptırdım ve Survivor benim için bitti.''

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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