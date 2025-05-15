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İsmail Balaban diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı sert çıktı: "Fiziksel temas yapıyorsanız sonuçlarına katlanırsınız"

Survivor'da Batuhan ve İsmail Balaban arasında yaşanan kavga sonrası İsmail Balaban diskalifiye mi oldu? Batuhan'ı yakasından tutup savuran Balaban tekme de attı. Acun Ilıcalı "Kabul edilebilir değil" diyerek açıkladı.

İsmail Balaban diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı sert çıktı: "Fiziksel temas yapıyorsanız sonuçlarına katlanırsınız"
Kubra Akalın

Survivor'da gerilim bitmiyor. Batuhan Karacakaya ve İsmail Balaban arasında ortalık oyun sonrası gerildi.

Survivor All Star 2025'te bu sefer de İsmail Balaban, Batuhan Karacakaya'nın üzerine yürüyerek tişörtünden çekti. Batuhan'ın tepki vermediği olayda İsmail'in aşırı sinirli halleri dikkat çekti. Tekme savuran İsmail Balaban diskalifiye olacak mı merak ediliyordu.

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Acun Ilıcalı konseyde İsmail Balaban'a sert çıktı ve "Fiziksel temas yapıyorsanız sonucuna katlanırsınız zaten yüksek dozda olanları biliyorsunuz bu sene de maalesef yaşadık adada tutmuyoruz seninki asla kabul edilebilir değil" dedi.

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İSMAİL BALABAN NE CEZA ALDI?

Ilıcalı devamında "Normal şartlarda onun devamında olay çok ters yerlere de gidebilir yani yani sen kalkıp çektikten sonra o da bir tane sana vurabilir o zaman sen bir tane vurabilirsin böyle garip bir şey yaşanabilir o yüzden fiziksel temas kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Acun Ilıcalı İsmail Balaban'ı diskalifiye etmedi ama büyük bir ceza verdi. İsmail Balaban 2 gün yokluk adası, 3 ödülden men cezası aldı. İsmail Balaban bunun üzerine "Ben gideyim abi direkt! Hak etmiyorum" dedi.

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Acun Ilıcalı ise sert çıkarak "Hak ediyorsun gönlüm rahat şekilde veriyorum bu cezayı. Orada rahatça cinnet geçirebilirsin" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Batuhan Karacakaya İsmail Balaban
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