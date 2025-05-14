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Survivor'da tansiyon tırmandı! İsmail Balaban Batuhan'ı yaka paça itti, tekme attı! Konseyde Acun Ilıcalı-İsmail Balaban gerilimi! Diskalifiye mi edilecek?

Survivor All Star 2025 şampiyonun belli olmasına çok az bir zaman kaldı. Geri sayımın başladığı şu günlerde tansiyon ise giderek artıyor. Survivor'ın yeni bölüm tanıtımına İsmail Balaban ve Batuhan Karacakaya arasındaki kavga damga vurdu. Kavga sonrası acil durum konseyi toplandı.

Survivor'da tansiyon tırmandı! İsmail Balaban Batuhan'ı yaka paça itti, tekme attı! Konseyde Acun Ilıcalı-İsmail Balaban gerilimi! Diskalifiye mi edilecek?
Öznur Yaslı İkier

Survivor All Star 2025 heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Yarışmanın yeni bölüm tanıtımına İsmail Balaban ve Batuhan Karacakaya arasındaki fiziksel temaslı kavga damga vurdu.

ÇEKİŞTİRİP SÜRÜKLEDİ

Parkurda tansiyonun aniden yükselmesiyle İsmail Balaban, Batuhan'ın üzerine yürüyerek tişörtünden çekti. Batuhan'ı sürükleyen İsmail Balaban'ı takım arkadaşları güçlükle ayrılabildi.

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İzleyenleri şaşkına çeviren görüntüler sonrası Survivor'da acil durum konseyi toplandı.

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'ŞİDDET VAR'

Konseyde İsmail Balaban ve Acun Ilıcalı arasında gerginlik yaşandı. Ilıcalı 'Bir yarışmacımızın yakasına yapışıp birisi sürüklüyor ise biz de gerekli cevabı vereceğiz şimdi. Bayağı şiddet var orada.' diye konuştu.

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İsmail Balaban ise 'Ben bu cezayı hak etmiyorum.' diyerek tepki gösterdi. Acun Ilıcalı ise 'Hak etmediğin cezayı senin açından biz gayet gönlümüz rahat veriyoruz.' dedi.

ILICALI

Bu yaşananların ardından sosyal medyada İsmail Balaban'ın diskalifiye edilip edilmeyeceği merak konusu oldu.

BALABAN

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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı Batuhan Karacakaya İsmail Balaban
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