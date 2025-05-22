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İsmail Balaban elendi iddialar gündem oldu! Düello öncesi kavga çıkmış... Meryem'in eşinden olay açıklama

Survivor All Star 2025'te İsmail Balaban-Meryem Kasap düellosunda İsmail Balaban yenilerek adaya veda etti. Eleme sonrası Meryem sinir krizi geçirdi. Meryem'in eşi Yunus Emre Bal düello öncesinde yaşananları anlattı.

İsmail Balaban elendi iddialar gündem oldu! Düello öncesi kavga çıkmış... Meryem'in eşinden olay açıklama
Kubra Akalın

Survivor 2025'te olayların ardı arkası kesilmiyor. İsmail Balaban-Meryem Kasap arasında yaşanan düelloda eski şampiyon yenildi. İsmail Balaban elendikten sonra ise Meryem sinir krizi geçirerek arkadaşının her şeyini yaktı.

Meryem yakın dostuna yarışma sonunda veda etmeyerek de herkesi şaşırttı. Çok konuşulan İsmail - Meryem düellosu sonrası, Meryem Kasap'ın eşi Yunus Emre Bal, eleme gecesinde yaşananların perde arkasını tek tek anlattı.

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''Eşim kolay kolay böyle sinirlenecek bir insan asla değil. İsmail ile vedalaşmaması ve inşallah Kırkpınar kemerini alamazsın demesi beni derinden yaraladı. Ama eminim ki o sözleri içinden gelerek söylemedi" diyen Bal daha sonra ise düello öncesi yaşananları şu sözlerle anlattı:

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"EŞİMİ HAMİLE BIRAKIP GELDİM"

"Arkadaşlar bilip bilmeden cidden saçmalıyorsunuz! Olayın özeti şu; İsmail düello öncesinde Meryem'e diyor ki kardeşim ben çok yıprandım, eşimi hamile bıraktım geldim. Aklım hep orada. Son zamanlarda da öfkeme hakim olamıyorum. Kimseyi üzmeden incitmeden bırakmak istiyorum. Meryem de İsmail'e diyor ki benim de bebeğim var, ben de zorlanıyorum ama sen bir şampiyonsun, şampiyon gibi benimle yarışacaksın. Kimin hakkı ise o kazanacak. Pes etmeyeceksin. Kaybedeceksem de bir şampiyona, yol arkadaşıma kaybedeyim diyor ve aralarında tartışma çıkıyor. Düelloda da İsmail isteksiz olduğu içim Meryem sinirleniyor ve bunlar yaşanıyor. Olay bu yani. Yeri geliyor kardeş kardeşle de kavga edebiliyor. Survivor biter, hayat devam eder. Önemli olan sivil hayat."

Mynet'in Sesi
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Anahtar Kelimeler:
İsmail Balaban
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