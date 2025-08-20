MAGAZİN

İsmail Balaban'ın eşi İlayda Şeker paylaşıp sildi! Doğum sonrası 14 kilo vermiş!

Survivor şampiyonu İsmail Balaban ile evli olan İlayda Şeker geçtiğimiz günlerde anne oldu. Kısa sürede 14 kilo verdiğini açıklayan İlayda Şeker paylaşımlarını silmesiyle takipçilerini şaşırttı.

Kubra Akalın

Survivor şampiyonlarından İsmail Balaban yarışmada arkadaşı olan İlayda Şeker ile evlendi.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ndeki başarısıyla da adından sık sık söz ettiren İsmail Balaban ve İlayda Şeker ilk bebeklerini kucaklarına aldı.

Sosyal medya hesabından bir soru-cevap etkinliği düzenleyen Şeker, 'Bebeğinizin adı ne olacak? Kaç çocuk düşünüyorsunuz?' sorularını yanıtlamıştı. Balaban ve Şeker çifti, bebeklerine 'İlis' adını verdiklerini açıklamıştı.

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan İlayda Şeker takipçileriyle bir soru-cevap daha yaptı. Hamilelik sürecinde toplamda 14 kilo aldığını belirten Şeker, doğuma 69 kilo ile girdiğini söyledi.

Şu anda 56 kilo olduğunu ve herhangi bir diyet yapmadığını açıklayan Şeker, ardından paylaştığı videoları kaldırdı.

"ANNEM OLMASA NE YAPARDIM"

Öte yandan İlayda Şeker şu sıralar bebeği uyamadığı için zorlandığını söylemişti. ''Kucakta uyuması gerekiyor asla yatakta uyumuyor. Tam beşiğine, yatağa koyuyorum ağlıyor. Ve dışarıda uyumak istiyor yeni modası herhalde. Asla evin içinde uyutamadım" diyen Şeker devamında şunları söylemişti:

"O kadar uykusuzum ki anlatamam. Annemle beraber bakıyorum. Annem olmasa ben ne yapacakmışım bilmiyorum. O da yakından gidecek. Benim çocuğum çok muzur bir çocuk. Sürekli kucak isteyen bir çocuk.''

