İsmail Hacıoğlu, Cennetin Çocukları ile döndü! Cennetin Çocukları nerede çekiliyor?

İsmail Hacıoğlu TRT dizisi Cennetin Çocukları ile ekrana döndü. Cennetin Çocukları'nın konusu kadar nerede çekildiği de merak edildi.

Kubra Akalın

TRT 1'in yeni dizisi Cennetin Çocukları 15 Eylül Pazartesi günü ekrana geldi. İsmail Hacıoğlu'nun başrolde olduğu Cennetin Çocukları nerede çekiliyor merak edildi.

Cennetin Çocukları, Soner Caner’in yönetmenliğinde, Ali Kara’nın kaleminden çıkan senaryosuyla dikkat çekiyor. Cennetin Çocukları, birbirinden farklı hayatlara sahip karakterlerin kesişen yollarını, umut dolu bir aile hikâyesi etrafında izleyiciyle buluşturuyor.

CENNETİN ÇOCUKLARI NEREDE ÇEKİLDİ?

Cennetin Çocukları dizisinin çekimleri, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gerçekleştiriliyor.

CENNETİN ÇOCUKLARI KONUSU

Cennetin Çocukları, sokaklarda yetişmiş azılı bir mafya üyesinin sıcak bir aile ortamında insan-ı kâmil olma hikâyesine odaklanıyor. Yıllarca “duvarın bu tarafında” azılı bir mafya üyesi olarak yaşayan İskender (İsmail Hacıoğlu), bir gün kendini “duvarın diğer tarafında” bulur.

Anahtar Kelimeler:
İsmail Hacıoğlu
