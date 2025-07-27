İsmail Hacıoğlu'nun partneri belli oldu! Uzun süredir ekranda yoktu

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen İsmail Hacıoğlu Cennetin Çocukları ile ekranlara geri dönecek.

Motto Yapım’ın üstlendiği dizi, Ayvalık’ta çekilecek. Soner Caner’in yönetmenliğindeki dizide İsmail Hacıoğlu’nun partneri merak konusu olmuştu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre kadro şekillenmeye başladı. İsmail Hacıoğlu’na dizide Leyla Feray eşlik edecek.

Bir süredir ekranlardan uzak olan Leyla Feray'in bu diziyle dönüşü hayranlarını heyecanlandırdı.

Feray, Paşa Gönlüm ve Ben Onu Çok Sevdim dizileri ile adını duyurmuştu. Oyunculuk üzerine eğitimler alan Leyla Feray, "Muhteşem Yüzyıl Kösem" dizisinde Ayşe Sultan karakterini canlandırdı.