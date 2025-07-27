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İsmail Hacıoğlu'nun partneri belli oldu! Uzun süredir ekranda yoktu

TRT 1'in yeni dizisi “Cennetin Çocukları” ile anlaşan İsmail Hacıoğlu'nun partneri de belli oldu. Uzun süredir ekranda olmayan güzel oyuncunun rolü de merak edildi.

İsmail Hacıoğlu'nun partneri belli oldu! Uzun süredir ekranda yoktu
Kubra Akalın

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen İsmail Hacıoğlu Cennetin Çocukları ile ekranlara geri dönecek.

Motto Yapım’ın üstlendiği dizi, Ayvalık’ta çekilecek. Soner Caner’in yönetmenliğindeki dizide İsmail Hacıoğlu’nun partneri merak konusu olmuştu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre kadro şekillenmeye başladı. İsmail Hacıoğlu’na dizide Leyla Feray eşlik edecek.

İsmail Hacıoğlu nun partneri belli oldu! Uzun süredir ekranda yoktu 1

Bir süredir ekranlardan uzak olan Leyla Feray'in bu diziyle dönüşü hayranlarını heyecanlandırdı.

Feray, Paşa Gönlüm ve Ben Onu Çok Sevdim dizileri ile adını duyurmuştu. Oyunculuk üzerine eğitimler alan Leyla Feray, "Muhteşem Yüzyıl Kösem" dizisinde Ayşe Sultan karakterini canlandırdı.

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İsmail Hacıoğlu
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