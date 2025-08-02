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İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki yeniden evlendi! İddialı gelinlik seçimi dikkat çekti

Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 2020'de boşandığı Duygu Kumarki ile yeniden evlendi. Yemin adında bir kızları olan İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki düğünü teknede yaptı.

İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki yeniden evlendi! İddialı gelinlik seçimi dikkat çekti
Kubra Akalın

Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, 2020 yılında Duygu Kumarki ile boşanmıştı. Boşanmanın ardından Merve Çağıran ve Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşayan Hacıoğlu, aradığı mutluluğu yine eski eşinde buldu.

Geçtiğimiz aylarda yeniden barışan İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki'nin aşkı kısa sürmüştü. Birçok kez ayrılıp barışan ünlü çift geçtiğimiz günlerden yeniden barıştı.

Birçok kez ayrılıp barışan İsmail Hacıoğlu eski eşi Duygu Kumarki yeniden evlendi. Duygu Kumarki düğünden pozlarını sosyal medyada paylaştı.

İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki yeniden evlendi! İddialı gelinlik seçimi dikkat çekti 1

Düğün için tekne tercih eden İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki pek çok paylaşımda bulundu.

İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki yeniden evlendi! İddialı gelinlik seçimi dikkat çekti 2

Yakın dostlarının katıldığı düğünde Duygu Kumarki derin dekolteli gelinliğiyle dikkat çekti.

İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki yeniden evlendi! İddialı gelinlik seçimi dikkat çekti 3

İHANET İDDİALARI VARDI

İsmail Hacıoğlu'nun Duygu Kumarki'yi aldattığı dedikoduları o dönem kol gezmeye başlamıştı. 2020 yılında kesin olarak boşanmaya karar veren ikilinin ayrılma sebebinin Merve Çağıran'la İsmail Hacıoğlu'nun yaşadığı yasak aşk olduğu öne sürülmüştü.

İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki yeniden evlendi! İddialı gelinlik seçimi dikkat çekti 4

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Anahtar Kelimeler:
İsmail Hacıoğlu
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