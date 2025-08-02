İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki yeniden evlendi! İddialı gelinlik seçimi dikkat çekti

Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, 2020 yılında Duygu Kumarki ile boşanmıştı. Boşanmanın ardından Merve Çağıran ve Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşayan Hacıoğlu, aradığı mutluluğu yine eski eşinde buldu.

Geçtiğimiz aylarda yeniden barışan İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki'nin aşkı kısa sürmüştü. Birçok kez ayrılıp barışan ünlü çift geçtiğimiz günlerden yeniden barıştı.

Birçok kez ayrılıp barışan İsmail Hacıoğlu eski eşi Duygu Kumarki yeniden evlendi. Duygu Kumarki düğünden pozlarını sosyal medyada paylaştı.

Düğün için tekne tercih eden İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki pek çok paylaşımda bulundu.

Yakın dostlarının katıldığı düğünde Duygu Kumarki derin dekolteli gelinliğiyle dikkat çekti.

İHANET İDDİALARI VARDI

İsmail Hacıoğlu'nun Duygu Kumarki'yi aldattığı dedikoduları o dönem kol gezmeye başlamıştı. 2020 yılında kesin olarak boşanmaya karar veren ikilinin ayrılma sebebinin Merve Çağıran'la İsmail Hacıoğlu'nun yaşadığı yasak aşk olduğu öne sürülmüştü.