İspanyol Model Elizabeth Mas, Aslışah Alkoçlar ve Tuba Ünsal'a demediğini bırakmadı! Kocasıyla sevgili olmuştu...

Bir dönem Tuba Ünsal ile davalık olan Elisabeth Mas, yıllar sonra sessizliğini bozdu. Mas, ünlü oyuncu için çok sert ifadeler kullanarak “O tam bir hamam böceği, birçok evliliğe karıştı” dedi.

Kubra Akalın

Tuba Ünsal, bir dönem Elisabeth Mas Vall ile evliyken Caner Karaloğlu ile aşk yaşamış ve iki kadın bu sebeple gerilerek kavga etmişti. Öyle ki ikili bir mekanda ettikleri kavgadan sonra davalık olmuştu. Ünsal kısa süre sonra Caner Karaloğlu ile ayrılmıştı.,

O dönem "Kimsenin kocasını elinden almadım. Böyle olmasaydı mahkemeler ceza verirdi. Davalar geri çekilmezdi" diyen Tuba Ünsal hakkında Elisabeth Mas olay ifadeler kullandı.

OLAY İDDİALAR

'Geçmişte Aslışah Alkoçlar’la bir kavgan vardı, ne olmuştu?' sorusuna yanıt veren Mas "Uzun zaman geçti ama hâlâ unutmam. Hayatımın en zor döneminde, boşanma sürecinde yabancı bir ülkede çocuğumla ayakta kalmaya çalışırken bana saldırdı. Mahkemede hakkımda yalan ifadeler verip kızımın velayetini kaybetmem için uğraştı" dedi.

"O TAM BİR HAMAM BÖCEĞİ"

Elisabeth Mas devamında ise Tuba Ünsal'ı hedef alarak "Başka bir ‘yaratık’ daha var ki, ‘hamam böceği’ kelimesi doğru mu bilemiyorum ama o da Tuba Ünsal. Pek çok kadını incitti, ben onun ilk kurbanı değilim. Birçok evliliğe karıştı, benim içinse asıl mesele televizyon ekranlarında ve röportajlarda yarattığı yalanlarla dolu o sahte şovuydu" dedi.

Elisabeth Mas devamında ise şunları söyledi:

"Ben zor bir boşanma süreci yaşarken sustum, ama o iki farklı babadan iki çocuğu olmasına, iki kez boşanmış olmasına rağmen hâlâ insanların anneliklerine karışıyor. Kendini yılın annesi gibi gösterip beni rezil etmeye çalıştı ama zaman kimin ne olduğunu ortaya koydu. Son derece zararlı, çok kötü alışkanlıkları olan biri. Nasıl sürekli sevgili bulduğunu ve hâlâ insanların ilgisini çekebildiğini anlamıyorum, çünkü gerçekten toksik bir insan. Bir keresinde saçımı çekip bana saldırdı bile. O tam anlamıyla ‘bir hamam böceği’.”

Tuba Unsal
