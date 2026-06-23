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İstanbul bu yaz dünya müziğinin dev isimlerini ağırlayacak!

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) koordinasyonunda Go Türkiye tarafından yürütülen “What’s On” stratejisi kapsamında İstanbul, Andrea Bocelli ve Kanye West konserleriyle dünya çapında yarattığı etkinin ardından 2026 yazında Scorpions, Moby, Ricky Martin, Tiesto, Zara Larsson ve birçok uluslararası yıldızı ağırlayarak küresel etkinlik ve kültür turizminin önde gelen merkezlerinden biri olmayı sürdürecek.

İstanbul bu yaz dünya müziğinin dev isimlerini ağırlayacak!

İstanbul, 2026 yazında rock, pop, elektronik müzik ve dünya müziğinin önde gelen temsilcilerine ev sahipliği yapacak. Efsanevi rock grubu Scorpions, 24 Haziran'da gerçekleşecek “Coming Home 60 Years of Scorpions Tour” kapsamında Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda İstanbullu müzikseverlerle buluşacak.

Yaz sezonunun öne çıkan konserleri arasında ayrıca Moby (29 Haziran), Ricky Martin (11 Temmuz), Tiesto (8 Ağustos) ve Zara Larsson (9 Ağustos) da yer alıyor.
Elektronik müzik sahnesinin dünyaca ünlü isimleri Anyma, Black Coffee ve Boris Brejcha da İstanbul’un yaz takvimine güçlü bir ivme kazandıracak. Farklı müzik türlerine hitap eden etkinlik programında ayrıca The Offspring, Tom Odell, Gorillaz, LP, Amr Diab, Maher Zain ve Sami Yusuf gibi uluslararası sanatçılar da sahne alacak.

İstanbul bu yaz dünya müziğinin dev isimlerini ağırlayacak! 1

DÜNYA ÇAPINDA YANKI UYANDIRAN KONSERLER

İstanbul’un uluslararası konser takvimindeki yükselişi, son dönemde gerçekleşen büyük ölçekli organizasyonlarla da dikkat çekti. Dünyaca ünlü tenor Andrea Bocelli, kariyerinin 30. yılını kutladığı dünya turnesi kapsamında İstanbul’da sahne alırken, Grammy ödüllü sanatçı Kanye West de Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleştirdiği dev organizasyonla dünya müzik gündeminde geniş yankı uyandırdı.

İstanbul bu yaz dünya müziğinin dev isimlerini ağırlayacak! 2

118 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen etkinlik, dünyanın en yüksek katılımlı stadyum organizasyonları arasında gösterilirken farklı ülkelerden on binlerce ziyaretçiyi İstanbul’da buluşturdu. Geniş ölçekli sahne prodüksiyonu ve uluslararası medya ile dijital platformlarda yarattığı görünürlük sayesinde İstanbul’un küresel etkinlik ve kültür turizmindeki güçlü konumu bir kez daha öne çıktı.

İstanbul bu yaz dünya müziğinin dev isimlerini ağırlayacak! 3

DÜNYANIN BULUŞTUĞU ETKİNLİK DESTİNASYONU

Yaz boyunca gerçekleşecek konserler ve festivaller, İstanbul’un etkinlik turizmi alanındaki çekim gücünü artırırken uluslararası ziyaretçi hareketliliğine de önemli katkı sağlıyor. Dünya yıldızlarını, farklı ülkelerden gelen ziyaretçileri ve kültür-sanat tutkunlarını buluşturan organizasyonlar, İstanbul’u yalnızca bir kültür-sanat merkezi değil, aynı zamanda küresel ölçekte tercih edilen bir etkinlik destinasyonu olarak öne çıkarıyor.

İstanbul bu yaz dünya müziğinin dev isimlerini ağırlayacak! 4

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) koordinasyonunda Go Türkiye tarafından yürütülen “What’s On” stratejisiyle Türkiye’nin uluslararası görünürlüğünün artırılması ve turizm talebinin yıl geneline yayılması hedefleniyor.

İstanbul bu yaz dünya müziğinin dev isimlerini ağırlayacak! 5

Konserlerden kültür-sanat etkinliklerine, spordan gastronomiye uzanan geniş etkinlik takvimi tek çatı altında tanıtılırken, İstanbul’un çok katmanlı kültürel yapısı, dünya standartlarındaki etkinlik altyapısı ve farklı müzik türlerine ev sahipliği yapan sahneleri şehrin küresel etkinlik destinasyonu kimliğini daha da güçlendiriyor.

İstanbul bu yaz dünya müziğinin dev isimlerini ağırlayacak! 6

WhatsoninTürkiye, #GoTürkiye ve #EventsinTürkiye etiketleriyle desteklenen dijital iletişim çalışmaları sayesinde İstanbul, yalnızca ziyaret edilen bir destinasyon değil; yılın her döneminde etkinlik, kültür ve deneyim sunan canlı bir şehir olarak küresel ölçekte görünürlüğünü artırmayı sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ricky Martin
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