MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

İstanbul'u terk edeceğini açıkladı! Nurgül Yeşilçay'a mesaj yağınca sebeplerini tek tek sıraladı

İstanbul'u terk eden isimler arasına Nurgül Yeşilçay da dahil oldu. Şehir dışında ev yaptıran oyuncu açıklaması sonrası çok fazla mesaj aldı. Nurgül Yeşilçay mesajlar sonrası açıklama yaptı.

İstanbul'u terk edeceğini açıkladı! Nurgül Yeşilçay'a mesaj yağınca sebeplerini tek tek sıraladı
Kubra Akalın

Son olarak Gülperi dizisiyle ekranda olan Nurgül Yeşilçay sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Çektiği komik videolarla adından söz ettiren güzel oyuncu sevgilisiyle birlikte şaşırtan bir karar verdi.

Uzun süredir yapımcı Necati Kocabay ile aşk yaşayan Nurgül Yeşilçay, İstanbul’u terk etmeye karar verdi. Şehir dışında ev yaptıran çift gündem oldu. Oyuncunun bu açıklaması sonrası kendisine çok fazla mesaj geldi.

Nurgül Yeşilçay ise İstanbul’dan neden uzaklaşmak istediğini üç madde halinde anlattı. Yeşilçay, "İstanbul'dan neden kaçmalıyız? Bunu üç madde halinde size söyleyeceğim" diyerek sözlerine başladı.

Ekran görüntüsü 2025-05-11 071156

"BÜTÜN BU İHTİMALLERİ HESAPLAMAKTAN..."

Nurgül Yeşilçay, birinci maddeyi şöyle açıkladı; "Artık her dakika trafik var. Arabayla çıktığında 'Arabayı nereye park edeceğim?' diye düşünüyorsun. Eğer taksiyle gidersen, taksi zaten bulamıyorsun. Otobüsle falan gideyim desen, onlar çok kalabalık. Haydi yürüyeyim diyorsun, bu sefer kaldırım yok. Bütün bu ihtimalleri hesaplamaktan hepimiz matematikçi olduk. Yani ben sözelciyim aslında. Bu güzel pırıl pırıl beynimizi, değerli zamanımızı çok daha önemli şeyler için kullanmalıyız diye düşünüyorum"

Ekran görüntüsü 2025-05-11 071229

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'u terk ediyor! Şehir dışında ev yaptırıyor İstanbul'u terk ediyor! Şehir dışında ev yaptırıyor

"BİRAZ TOPRAĞA BASMAMIZ LÂZIM"

Nurgül Yeşilçay 2. maddeyi ise şöyle anlattı:

3789717_88ba1d6713fdae941a299aa96a4f1fe2

"Herkes çok gergin. Bayağı gergin yani" diyen Nurgül Yeşilçay, sözlerini şöyle sürdürdü; "Hepimizin bir toprağa falan basması lâzım. Ne bileyim, bize elektrik mi basıyorlar? Bu elektrik... Hepimiz çok elektrikliyiz yani. 'Naber?' diyorsun, 'Sana ne?' diyor. 'Nasılsın?' diyorsun, 'Niye sordun?' diyor. Her an herkes birbiriyle kavga edecekmiş gibi bir durum var. Biraz toprağa basmamız lâzım."

3789717_f84afee767b2cab44e65275d94b88973

Üçüncü maddeyi de açıklayan oyuncu "Ay her şey çok lezzetsiz. En lüks restorana da gidiyorsun, çok lezzetsiz. Sokakta bir şey yiyorsun, o da çok lezzetsiz. Bilmiyorum artık yani, iyice suyu çıktı o işlerin de" dedi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elenen isim hem ağladı hem ağlattı!Elenen isim hem ağladı hem ağlattı!
Beklenmedik veda seyirciyi kızdırdıBeklenmedik veda seyirciyi kızdırdı

Anahtar Kelimeler:
Nurgül Yeşilçay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünyanın beklediği açıklama Trump’tan geldi! Anlaşma artık çok yakın

Dünyanın beklediği açıklama Trump’tan geldi! Anlaşma artık çok yakın

5 büyük zincir markete 231 milyon TL ceza!

5 büyük zincir markete 231 milyon TL ceza!

İstanbul'u terk edeceğini açıklayınca mesaj yağdı! Sebeplerini sıraladı

İstanbul'u terk edeceğini açıklayınca mesaj yağdı! Sebeplerini sıraladı

Facia 'geliyorum' demiş! 8 kişinin öldüğü kazaya neden olan kamyon için günler önce uyarı yapmışlar

Facia 'geliyorum' demiş! 8 kişinin öldüğü kazaya neden olan kamyon için günler önce uyarı yapmışlar

Şampiyonluk maçında da yapacağını yaptı! Kerem'den altın değerinde gol...

Şampiyonluk maçında da yapacağını yaptı! Kerem'den altın değerinde gol...

Ne Messi ne de Ronaldo! Alexander Sörloth, İspanya'da imkansızı başardı

Ne Messi ne de Ronaldo! Alexander Sörloth, İspanya'da imkansızı başardı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.