İstanbul'u terk edeceğini açıkladı! Nurgül Yeşilçay'a mesaj yağınca sebeplerini tek tek sıraladı

Son olarak Gülperi dizisiyle ekranda olan Nurgül Yeşilçay sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Çektiği komik videolarla adından söz ettiren güzel oyuncu sevgilisiyle birlikte şaşırtan bir karar verdi.

Uzun süredir yapımcı Necati Kocabay ile aşk yaşayan Nurgül Yeşilçay, İstanbul’u terk etmeye karar verdi. Şehir dışında ev yaptıran çift gündem oldu. Oyuncunun bu açıklaması sonrası kendisine çok fazla mesaj geldi.

Nurgül Yeşilçay ise İstanbul’dan neden uzaklaşmak istediğini üç madde halinde anlattı. Yeşilçay, "İstanbul'dan neden kaçmalıyız? Bunu üç madde halinde size söyleyeceğim" diyerek sözlerine başladı.

"BÜTÜN BU İHTİMALLERİ HESAPLAMAKTAN..."

Nurgül Yeşilçay, birinci maddeyi şöyle açıkladı; "Artık her dakika trafik var. Arabayla çıktığında 'Arabayı nereye park edeceğim?' diye düşünüyorsun. Eğer taksiyle gidersen, taksi zaten bulamıyorsun. Otobüsle falan gideyim desen, onlar çok kalabalık. Haydi yürüyeyim diyorsun, bu sefer kaldırım yok. Bütün bu ihtimalleri hesaplamaktan hepimiz matematikçi olduk. Yani ben sözelciyim aslında. Bu güzel pırıl pırıl beynimizi, değerli zamanımızı çok daha önemli şeyler için kullanmalıyız diye düşünüyorum"

"BİRAZ TOPRAĞA BASMAMIZ LÂZIM"

Nurgül Yeşilçay 2. maddeyi ise şöyle anlattı:

"Herkes çok gergin. Bayağı gergin yani" diyen Nurgül Yeşilçay, sözlerini şöyle sürdürdü; "Hepimizin bir toprağa falan basması lâzım. Ne bileyim, bize elektrik mi basıyorlar? Bu elektrik... Hepimiz çok elektrikliyiz yani. 'Naber?' diyorsun, 'Sana ne?' diyor. 'Nasılsın?' diyorsun, 'Niye sordun?' diyor. Her an herkes birbiriyle kavga edecekmiş gibi bir durum var. Biraz toprağa basmamız lâzım."

Üçüncü maddeyi de açıklayan oyuncu "Ay her şey çok lezzetsiz. En lüks restorana da gidiyorsun, çok lezzetsiz. Sokakta bir şey yiyorsun, o da çok lezzetsiz. Bilmiyorum artık yani, iyice suyu çıktı o işlerin de" dedi.