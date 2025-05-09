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Nurgül Yeşilçay İstanbul'u terk ediyor! Şehir dışında ev yaptırıyor

Rol aldığı yapımlardaki başarısı, yıllara meydan okuyan güzelliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay şimdi de açıklamalarıyla dikkat çekti. Yeşilçay sevgilisi Necati Kocabay ile birlikte İstanbul'u terk edeceğini söyledi.

Nurgül Yeşilçay İstanbul'u terk ediyor! Şehir dışında ev yaptırıyor
Öznur Yaslı İkier

Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay şimdilerde sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla dikkat çekiyor.

Her adımı olay olan ünlü isim uzun süredir aşk yaşadığı Necati Kocabay ile Ortaköy Çarşamba Pazarı'nda görüntülendi.

İSTANBUL'U TERK EDİYOR

Bu aralar çok senaryo okuduğunu ancak içine sinen hiçbir işin olmadığını söyleyen Nurgül Yeşilçay, İstanbul'u terk edeceğini açıkladı.

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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; sevgilisi Necati Kocabay ile İstanbul'u temelli terk edeceklerini dile getiren Yeşilçay, "Biz hafif hafif taşınabiliriz. İstanbul ile çok güzel bir evliliğimiz oldu. Çok iyi baktık birbirimize ama her ilişki bitiyor. Biraz ara verelim, özleyelim birbirimizi" dedi.

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'EVİ YAPTIRIYORUZ'

Yeni evlerinin yapım aşamasında olduğunu da belirten Nurgül Yeşilçay; "Evi yaptırıyoruz. Şehir dışı olacak, her yere yakın bir yer" diye konuştu.

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Nurgül Yeşilçay, ayrıca Necati Kocabay ile evlilik planlarının olup olmadığına dair sorulara da espriyle karşılık verdi; "Yeni eve yerleşince 'Artık evlendik' şeklinde bir paylaşım yaparız."

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Nurgül Yeşilçay
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