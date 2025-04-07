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“İtalya mı Türkiye mi?” Can Yaman'ın yanıtına sosyal medyada tepki yağdı: İşin bitince yerli ve milli değerler diye ağlarsın

Türkiye'yi terk eden ve zaman zaman açıklamalarıyla eleştirilen "El Turco" dizisinin başrol oyuncusu Can Yaman'ın bir soru karşısında İtalya'yı Türkiye'ye tercih etmesi sosyal medyada tepki çekti.

“İtalya mı Türkiye mi?” Can Yaman'ın yanıtına sosyal medyada tepki yağdı: İşin bitince yerli ve milli değerler diye ağlarsın
Kubra Akalın

Uzun süredir yurt dışında yaşayan ve zaman zaman özel hayatıyla gündeme gelen Can Yaman El Turco ve Sandokan dizisiyle gündeme geliyor. Bir süredir İtalya'da yaşayan ve Türkiye'de hakkında haberler çıkınca tepki göstermesiyle gündeme gelen Can Yaman yine olay oldu.

İstanbul'a annesiyle gezmeye geldiğinde koruma ordusuyla gezmesi ve gazetecilere olan sert tavrı tepki çeken Can Yaman bu sefer de verdiği bir yanıtla tepkilerin odağında.

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Can Yaman’ın bir söyleşisinde ‘Türkiye mi? İtalya mı?’ sorusuna verdiği cevap dikkat çekti.

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SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİLER GECİKMEDİ

4 yıl önce Türkiye’den ayrılan ve İtalya’da hayatını sürdüren oyuncu Can Yaman, İtalya’yı tercih etti.

Can Yaman’ın verdiği bu cevap Türk takipçilerini kızdırdı. Sosyal medyada Can Yaman'ın yanıtını duyanlar "Biz de sana bayılıyorduk", "Kal dönme,", "Rol bile yapamayan adamın egolara bak", “Burası sayesinde ünlendin orada tanındın havalara bak”, "Orada işi bitince buraya gelir", "İşin bitince yerli ve milli değerler diye ağlarsın" eleştirilerinde bulundu.

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