Yağmur Yüksel özel gecede ortaya çıktı! Yine tam not aldı

"Kan Çiçekleri" dizisinin yıldızı Yağmur Yüksel başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle kısa sürede adını geniş kitlelere duyurdu.

Dizisinin final yapmasının ardından teklif üstüne teklif alan ünlü oyuncu “Kızgın Topraklar” dizisi ile anlaşmaya vardı. Şimdilerde de özel hayatıyla dikkat çeken Yüksel özel bir gecede ortaya çıktı.

TAM NOT ALDI

Yağmur Yüksel geceye kırmızı ceket elbisesi ve açık saçları ile damga vurdu. Ünlü ismin iddialı tarzı takipçilerinden tam not aldı.

Yağmur Yüksel'e sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'yine harikasın', 'her halin çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.