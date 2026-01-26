MAGAZİN

İzzet Günay baygınlık geçirmişti! İzzet Günay'dan haber var

Türk tiyatrosunun usta ismi Haldun Dormen dün son yolculuğuna uğurlandı. Dormen’in cenazesinde fenalaşan İzzet Günay sevenlerini korkuttu. İzzet Günay'ın sağlık durumu hakkında yeni bilgiler geldi.

Haldun Dormen için vasiyeti doğrultusunda Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde veda töreni düzenlendi. Harbiye’deki veda töreninin ardından Haldun Dormen’in cenazesi Teşvikiye Camii’ne götürüldü. Dormen için öğle namazını müteakiben cenaze namazı kılındı.

Eski dostu Haluk Dormen’e veda etmek için cenazeye gelen usta sanatçı İzzet Günay cenaze töreni sırasında bir anda yere yığıldı. Apar topar hastaneye kaldırılan İzzet Günay'ın sağlık durumu merak ediliyor.
İzzet Günay tedavisinin ardından hastanede kısa bir video çekti. Usta oyuncu "Merak eden dostlarıma teşekkür ediyorum. Gayet iyiyim. Her şey normal. Meraklanmayın" dedi.

