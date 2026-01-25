İzzet Günay, Haldun Dormen'in cenazesinde baygınlık geçirdi! İzzet Günay kaç yaşında?

Türk tiyatrosunun duayen ismi, usta oyuncu ve yönetmen Haldun Dormen, son yolculuğuna uğurlandı. Teşvikiye Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sırasında korkutan anlar yaşandı.

Cenazede fenalık geçiren İzzet Günay ambulansla hastaneye kaldırıldı. Eşi İpek Günay’ı çevredekiler sakinleştirdi.

Usta oyuncu İzzet Günay'a o sırada yanında bulunan ünlü isimler yardımcı oldu. Gülben Ergen ve Erol Ervin usta oyuncuyu ambulansa kaldırmaya çalışırken eş İpek Günay’ı da çevredekiler sakinleştirdi.

İZZET GÜNAY İYİ Mİ?

İzzet Günay'ın ilk gelen haberlere göre sağlık durumu iyi ve bilinci açık.

Usta oyuncu İzzet Günay, Haldun Dormen'in cenazesinde baygınlık geçirdi. Günay hastaneye kaldırıldı. (2.Sayfa) pic.twitter.com/aO6aEMhs84 — Mynet (@Mynet) January 25, 2026

İZZET GÜNAY KAÇ YAŞINDA?

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından İzzet Günay'ın yaşı da merak edildi. İzzet Günay 91 yaşında.