İzzet Günay, Haldun Dormen'in cenazesinde baygınlık geçirdi! İzzet Günay kaç yaşında?

Usta oyuncu Haldun Dormen son yolculuğuna uğurlanırken cenazede korkutan anlar yaşandı. Usta oyuncu İzzet Günay cenazede baygınlık geçirdi. İzzet Günay iyi mi, sağlık durumu nasıl merak ediliyor.

Türk tiyatrosunun duayen ismi, usta oyuncu ve yönetmen Haldun Dormen, son yolculuğuna uğurlandı. Teşvikiye Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sırasında korkutan anlar yaşandı.

İzzet Günay, Haldun Dormen in cenazesinde baygınlık geçirdi! İzzet Günay kaç yaşında? 1

Cenazede fenalık geçiren İzzet Günay ambulansla hastaneye kaldırıldı. Eşi İpek Günay’ı çevredekiler sakinleştirdi.

İzzet Günay, Haldun Dormen in cenazesinde baygınlık geçirdi! İzzet Günay kaç yaşında? 2

Usta oyuncu İzzet Günay'a o sırada yanında bulunan ünlü isimler yardımcı oldu. Gülben Ergen ve Erol Ervin usta oyuncuyu ambulansa kaldırmaya çalışırken eş İpek Günay’ı da çevredekiler sakinleştirdi.

İZZET GÜNAY İYİ Mİ?

İzzet Günay'ın ilk gelen haberlere göre sağlık durumu iyi ve bilinci açık.

İZZET GÜNAY KAÇ YAŞINDA?

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından İzzet Günay'ın yaşı da merak edildi. İzzet Günay 91 yaşında.

Anahtar Kelimeler:
İzzet Günay
