Javier Bardem, Emmy kırmızı halısına Filistin kefiyesi ile geldi! "Filistin'e özgürlük!"

Javier Bardem, 2025 Emmy Ödülleri’nin kırmızı halısında Filistin kefiyesiyle yürüdü ve "Filistin'e özgürlük" dedi. Oyuncu Bardem, “Soykırımı haklı gösteren ya da destekleyen biriyle çalışamam” ifadelerini kullandı.

Oscar ödüllü Javier Bardem, Pazar günü Emmys kırmızı halısında Filistin’e destek çağrısında bulundu ve İsrail’e yaptırımlar uygulanmasını talep etti.

“Bugün burada Gazze’deki soykırımı kınıyorum” diyen Javier Bardem kırmızı halıya Filistin mücadelesinin sembolü haline gelen Filistin kefiyesi takarak geldi.

Javier Bardem, Emmy kırmızı halısına Filistin kefiyesi ile geldi! "Filistin e özgürlük!" 1

Variety’den Marc Malkin’e konuşan Bardem, “Soykırımı haklı gösteren ya da destekleyen biriyle çalışamam” dedi.

Kırmızı halıda Malkin’e açıklamalarda bulunan Bardem, “Bugün burada Gazze’deki soykırımı kınıyorum” ifadelerini kullandı. Bardem, “Ticari ve diplomatik bir ambargo ile İsrail’e yaptırımlar uygulanmasını talep ediyoruz. Filistin’e özgürlük” dedi.

Javier Bardem
