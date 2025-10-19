Jenna Ortega Academy Museum Gala'sında çok iddialı! Önü ayrı arkası ayrı olay

Los Angeles’ta gerçekleşen 2025 Academy Museum Gala, kırmızı halıda yıldız geçidine sahne oldu.

Törende Michelle Monaghan Carolina Herrera, Zoe Kravitz Saint Laurent, Naomi Watts Balenciaga, Kate Hudson Stella McCartney, Hailey Bieber Schiaparelli, Kendall Jenner The Row, Kaia Gerber ise Givenchy imzalı tasarımlarla objektiflere yansıdılar.

Müzenin sergileri, eğitim girişimleri ve kültürel programlarına kaynak sağlamak amacıyla her yıl düzenlenen gecede dikkat çeken isimlerden biri de son dönemde yüzündeki değişimle eleştirilen Jenna Ortega oldu.

Genç oyuncu, sırtı tamamen açık tasarımıyla dikkat çeken özel bir kombin tercih etti. Krom tonlarında parlak bir üst ile kahverengi saten uzun etek giyen Ortega, objektiflere poz verirken sırt detayını vurgulamak için kameralara arkasını döndü.

Minimal takılar ve doğal makyajıyla zarafetini ön plana çıkaran Jenna Ortega, sade ama cesur tarzıyla geceye damgasını vurdu.