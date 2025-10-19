MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Jenna Ortega Academy Museum Gala'sında çok iddialı! Önü ayrı arkası ayrı olay

Wednesday dizisinin yıldızı Jenna Ortega, Los Angeles’ta düzenlenen 5. Academy Museum Gala gecesinde iddialı tarzıyla kırmızı halının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Jenna Ortega Academy Museum Gala'sında çok iddialı! Önü ayrı arkası ayrı olay

Los Angeles’ta gerçekleşen 2025 Academy Museum Gala, kırmızı halıda yıldız geçidine sahne oldu.

Törende Michelle Monaghan Carolina Herrera, Zoe Kravitz Saint Laurent, Naomi Watts Balenciaga, Kate Hudson Stella McCartney, Hailey Bieber Schiaparelli, Kendall Jenner The Row, Kaia Gerber ise Givenchy imzalı tasarımlarla objektiflere yansıdılar.

Jenna Ortega Academy Museum Gala sında çok iddialı! Önü ayrı arkası ayrı olay 1

Müzenin sergileri, eğitim girişimleri ve kültürel programlarına kaynak sağlamak amacıyla her yıl düzenlenen gecede dikkat çeken isimlerden biri de son dönemde yüzündeki değişimle eleştirilen Jenna Ortega oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galada bir bakan bir daha baktı! Yine herkesin önüne geçti Galada bir bakan bir daha baktı! Yine herkesin önüne geçti

Jenna Ortega Academy Museum Gala sında çok iddialı! Önü ayrı arkası ayrı olay 2

Genç oyuncu, sırtı tamamen açık tasarımıyla dikkat çeken özel bir kombin tercih etti. Krom tonlarında parlak bir üst ile kahverengi saten uzun etek giyen Ortega, objektiflere poz verirken sırt detayını vurgulamak için kameralara arkasını döndü.

Minimal takılar ve doğal makyajıyla zarafetini ön plana çıkaran Jenna Ortega, sade ama cesur tarzıyla geceye damgasını vurdu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galada bir bakan bir daha baktı! Yine herkesin önüne geçtiGalada bir bakan bir daha baktı! Yine herkesin önüne geçti
Tarikat iddiaları sonrası yakın dostu patladı! "Ulaşamıyorum"Tarikat iddiaları sonrası yakın dostu patladı! "Ulaşamıyorum"

Anahtar Kelimeler:
jenna ortega
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Türk bayrağına basılan paylaşımı beğenmişti: Gözaltına alındı

Türk bayrağına basılan paylaşımı beğenmişti: Gözaltına alındı

Sane 2.5 yıl sonra double yaptı! Onlara teşekkür etti...

Sane 2.5 yıl sonra double yaptı! Onlara teşekkür etti...

'Tüm mal varlığını nakde çeviriyor' denmişti! Sessizliğini bozdu

'Tüm mal varlığını nakde çeviriyor' denmişti! Sessizliğini bozdu

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de! 1 teneke 5 bin TL

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de! 1 teneke 5 bin TL

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.