Jennifer Aniston'un sevgilisi kim? Gündem olan kareler...

Hollywood’un sevilen yıldızı Jennifer Aniston, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla magazin gündemine damga vurdu. “Thank you Summer” notuyla tatil karelerini yayınlayan ünlü oyuncu, yakın dostları Courteney Cox, Sandra Bullock, Adam Sandler ve Jason Bateman ile keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.

Ancak fotoğraflar arasında yer alan bir kare, hayranları ve magazin basınını heyecanlandırdı.

Karede Aniston, sevgilisi Jim Curtis ile yan yana pozları dikkat çekti. Bu pozlar aşka dair en dikkat çekici ipucu olarak değerlendirildi.

Aniston’ın paylaşımı kısa sürede milyonlarca beğeni ve yorum aldı. “Mutluluk sana çok yakışıyor” ve “Sonunda aşkını açıkladın!” yorumları öne çıktı.