MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Jennifer Aniston'un sevgilisi kim? Gündem olan kareler...

Brad Pitt ve Justin Theroux ile yaşadığı ilişkilerle yıllarca gündemden düşmeyen Aniston, uzun süredir aşk hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih ediyordu. Jennifer Aniston uzun zaman sonra aşkını ilan etti.

Jennifer Aniston'un sevgilisi kim? Gündem olan kareler...
Kubra Akalın

Hollywood’un sevilen yıldızı Jennifer Aniston, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla magazin gündemine damga vurdu. “Thank you Summer” notuyla tatil karelerini yayınlayan ünlü oyuncu, yakın dostları Courteney Cox, Sandra Bullock, Adam Sandler ve Jason Bateman ile keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.

Ancak fotoğraflar arasında yer alan bir kare, hayranları ve magazin basınını heyecanlandırdı.

Jennifer Aniston un sevgilisi kim? Gündem olan kareler... 1

Karede Aniston, sevgilisi Jim Curtis ile yan yana pozları dikkat çekti. Bu pozlar aşka dair en dikkat çekici ipucu olarak değerlendirildi.

Jennifer Aniston un sevgilisi kim? Gündem olan kareler... 2

Aniston’ın paylaşımı kısa sürede milyonlarca beğeni ve yorum aldı. “Mutluluk sana çok yakışıyor” ve “Sonunda aşkını açıkladın!” yorumları öne çıktı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başından vurulmuştu! İlk adımlarını attı! Son haline yorum yağdı Başından vurulmuştu! İlk adımlarını attı! Son haline yorum yağdı
Lüks restoranındaki tadım menüsü gündemde! Kişi başı fiyatı... Lüks restoranındaki tadım menüsü gündemde! Kişi başı fiyatı...

Anahtar Kelimeler:
Jennifer Aniston
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Polis katili işte böyle yetişmiş!

Polis katili işte böyle yetişmiş!

İş imzaya kaldı! F.Bahçe'de yeni teknik direktör an meselesi

İş imzaya kaldı! F.Bahçe'de yeni teknik direktör an meselesi

Kılıçdaroğlu partinin başına geçmek istiyor

Kılıçdaroğlu partinin başına geçmek istiyor

Trump viagra mı içti? Milyonların gözü önünde oldu... Sosyal medyada infiale yol açtı

Trump viagra mı içti? Milyonların gözü önünde oldu... Sosyal medyada infiale yol açtı

Çalışanlar dikkat! Eşine sürpriz yaptı, işinden atıldı... İşte sebebi

Çalışanlar dikkat! Eşine sürpriz yaptı, işinden atıldı... İşte sebebi

Havaalanına bikini ve pareoyla geldi! "Üstümü arıyorlar"

Havaalanına bikini ve pareoyla geldi! "Üstümü arıyorlar"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.