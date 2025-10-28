Jennifer Lawrence, meme büyütme ameliyatı olacak! 'Çıplak sahne' kararı

Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, doğum sonrası estetik kararıyla gündemde. Nisan ayında ikinci çocuğunu dünyaya getiren ünlü yıldız, kasım ayında meme büyütme ameliyatı olmayı planladığını açıkladı.

New Yorker’a konuşan 35 yaşındaki oyuncu, ikinci doğumunun ardından vücudunun eskisi gibi olmadığını dile getirdi.

Lawrence, “İlk hamileliğimden sonra vücudum neredeyse tamamen toparlanmıştı ama ikincisinde hiçbir şey eskisi gibi olmadı” dedi.

Ünlü oyuncu ayrıca doğumdan bir yıl sonra, yani önümüzdeki ilkbaharda kamera karşısına çıplak bir sahneyle çıkmayı planladığını da paylaştı. Lawrence, “Ünlü olmasaydım bile bu ameliyatı yaptırırdım” diyerek kararının tamamen kişisel olduğunu vurguladı.

Öte yandan Jennifer Lawrence, botoks yaptırdığını, ancak oyunculuk yaparken alnını kullanmaya devam edebildiğinden emin olması gerektiğini söyledi.