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Jennifer Lopez Antalya'da sahneye çıktı! Arda Güler'in Rabia Soytürk ve Yeliz Korkmaz'la loca görüntüsü gündemde

Ve beklenen gün geldi, Jennifer Lopez Antalya'da sahneye çıktı. 35 bin euroya kadar yükselen localarda Arda Güler de vardı. Arda Güler'in sevgilisiyle gittiği konserde aynı locada Rabia Soytürk ve Yeliz Korkmaz dans etti. O anlar gündem oldu.

Jennifer Lopez Antalya'da sahneye çıktı! Arda Güler'in Rabia Soytürk ve Yeliz Korkmaz'la loca görüntüsü gündemde
Kubra Akalın

Pop yıldızı Jennifer Lopez, 'Up All Night Live In 2025' turnesi kapsamında Antalya'da konser verdi. Aylardır konuşulan konsere yoğun ilgi vardı.

Sahneye 50 kişilik dev bir dans ekibiyle çıkan JLO, sahnedeki enerjisi, koreografileri ve kostümleriyle konseri adeta görsel bir şova dönüştürdü.

1000 Euro'ya kadar yükselen konser bileti fiyatları kadar 35 bin euro olan loca fiyatları da konuşulmuştu. Localardan birinde Arda Güler ve sevgilisi de vardı.

Jennifer Lopez Antalya da sahneye çıktı! Arda Güler in Rabia Soytürk ve Yeliz Korkmaz la loca görüntüsü gündemde 1

Genç futbolcu Arda Güler, Antalya Belek'te gerçekleşen Jennifer Lopez konserine, Yeliz Korkmaz ve Rabia Soytürk ile aynı locada katıldı.

Jennifer Lopez Antalya da sahneye çıktı! Arda Güler in Rabia Soytürk ve Yeliz Korkmaz la loca görüntüsü gündemde 2

Aynı locada olan oyuncuların dans ettiği anlar sosyal medyayı salladı. Oyuncu güzellerin locada dans ederken Arda Güler'in de orada olması sosyal medyada ilginç yorumlara sebep oldu.

Jennifer Lopez Antalya da sahneye çıktı! Arda Güler in Rabia Soytürk ve Yeliz Korkmaz la loca görüntüsü gündemde 3

Sosyal medyada "Çocuk ablası ve sevgilisiyle gitmiş ne saçma eleştiriler var", "Çocuğun kızlarla alakası yok çirkin eleştiriler var", "Arda'ya gereksiz yükleniliyor aynı locada denk gelinmiş" yorumları yapıldı.

Jennifer Lopez Antalya da sahneye çıktı! Arda Güler in Rabia Soytürk ve Yeliz Korkmaz la loca görüntüsü gündemde 4

ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Ayrıca Real Madrid’in yıldızı Antonio Rüdiger ve David Alaba da konsere katılanlar arasındaydı. Moda ve sanat dünyasından ise Rosie Huntington‑Whiteley, Chiara Ferragni, Seda Bakan ve Bensu Soral gibi isimler de Jennifer Lopez konserine katılarak şovun ve gecenin keyfini çıkardı.

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Anahtar Kelimeler:
Arda Güler rabia soytürk
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