Jennifer Lopez "Hiçbir zaman gerçekten sevilmedim" deyince eski eşi patladı! Olay sözler

Dansları ve şarkılarıyla olduğu kadar özel hayatıyla da her zaman adından söz ettiren Jennifer Lopez son olarak Ben Affleck ile evlenmişti.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in boşanma gerekçesinin "şiddetli geçimsizlik" olduğu belirtilmiş ve çift arasında mal paylaşımı veya nafaka talebi olmamıştı.

Lopez biten evliliği hakkında, "Gerçekten zor bir dönemdi. Beni çok değiştirdi. Hiçbir zaman gerçekten sevilmedim" açıklaması yapınca gündem oldu. Lopez ayrıca buna yeterli kapasitede olmadığını ifade etti.

Bu açıklamaya ise en çok kızanlardan biri eski eş Ojani Noa oldu. Lopez’in eski eşi Ojani Noa, cumartesi günü Instagram üzerinden yaptığı sert paylaşımlarda 56 yaşındaki şarkıcıyı aldatmakla suçladı.

"ALDATTIN" DİYEREK İÇİNİ DÖKTÜ

Noa açıklamasında “Bizi kötülemeyi bırak. Beni mağdur rolünle küçük düşürmeyi bırak. Sorun bizde değil, sende. Sadık kalamayan sendin" dedi ve ekledi:

"Dört kez evlendin, sayısız ilişki yaşadın. Aralarında iyi ilişkiler de vardı — örneğin benimle. Ben harika, sevgi dolu bir insanım. Dürüsttüm, sadıktım, asla yalan söylemedim, seni hiç aldatmadım. Sana iyi davrandım. Belki de senin için fazla iyiydim. Yalan söyledin, aldattın. Evliliğimizi sürdürmek için elimden geleni yaptım ama sen sadece kötü basından kaçmak istedin. Kariyerini ve ününü seçtin."

Eski eş devamında ise “Bir kez olsun gerçeği söyle. Sorunun kendin olduğunu itiraf et. Utanmalısın" dedi.