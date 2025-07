Jennifer Lopez yeni yaşını özel odasında kutladı! ''Kim der ki 56 yaşında''

Jennifer Lopez'in 'Up All Night Live In 2025' turnesi kapsamında önceki akşam Antalya Belek'te verdiği konsere binlerce hayranı akın etti.

Dünyaca ünlü şarkıcıyı izlemeye gelenler arasında futbolcu Antonio Rüdiger, Federico Valverde, milli yıldız Arda Güler, teknik direktör Emre Belözoğlu, oyuncu Burak Özçivit, oyuncu Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni kardeşi Gamze Erçel ve dünyaca ünlü yıldız oyuncu Jason Statham ile eşi Rosie Huntington- Whiteley de vardı.

Hayranlarına mükemmel bir gece yaşatan Lopez'in doğum günü olması nedeniyle sahnede bir de pasta kesildi.

56 yaşına giren dünyaca ünlü şarkıcının doğum günü kutlaması kaldığı 'Cave' (Mağara) olarak adlandırılan özel suit odasında devam etti.

Jennifer Lopez'in doğum günü kutlamasına sosyal medyada; ''Kim der ki 56 yaşında'' yorumları yapıldı.