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Jennifer Lopez yeni yaşını özel odasında kutladı! ''Kim der ki 56 yaşında''

Amerikalı oyuncu, şarkıcı, moda tasarımcısı, dansçı ve yapımcı Jennifer Lopez yıllar sonra yeniden Türkiye'deki hayranlarıyla buluştu. Önceki akşam Antalya'da sahneye çıkan Jennifer Lopez konser sonrası özel odasında yeni yaşını kutladı.

Jennifer Lopez yeni yaşını özel odasında kutladı! ''Kim der ki 56 yaşında''
Öznur Yaslı İkier

Jennifer Lopez'in 'Up All Night Live In 2025' turnesi kapsamında önceki akşam Antalya Belek'te verdiği konsere binlerce hayranı akın etti.

Jennifer Lopez yeni yaşını özel odasında kutladı! Kim der ki 56 yaşında 1

Dünyaca ünlü şarkıcıyı izlemeye gelenler arasında futbolcu Antonio Rüdiger, Federico Valverde, milli yıldız Arda Güler, teknik direktör Emre Belözoğlu, oyuncu Burak Özçivit, oyuncu Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni kardeşi Gamze Erçel ve dünyaca ünlü yıldız oyuncu Jason Statham ile eşi Rosie Huntington- Whiteley de vardı.

Jennifer Lopez yeni yaşını özel odasında kutladı! Kim der ki 56 yaşında 2

Hayranlarına mükemmel bir gece yaşatan Lopez'in doğum günü olması nedeniyle sahnede bir de pasta kesildi.

Jennifer Lopez yeni yaşını özel odasında kutladı! Kim der ki 56 yaşında 3

56 yaşına giren dünyaca ünlü şarkıcının doğum günü kutlaması kaldığı 'Cave' (Mağara) olarak adlandırılan özel suit odasında devam etti.

Jennifer Lopez yeni yaşını özel odasında kutladı! Kim der ki 56 yaşında 4

Jennifer Lopez'in doğum günü kutlamasına sosyal medyada; ''Kim der ki 56 yaşında'' yorumları yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez
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