Jonathan Bailey, 2025'te 'Yaşayan En Seksi Erkek' seçildi

Bridgerton ve Wicked yıldızı Jonathan Bailey, 2025 yılının 'Yaşayan En Seksi Erkeği' ilan edildi!

People dergisi, bu yılki seçimini Bridgerton'ın sevilen yıldızı ve yakında vizyona girecek olan Wicked filmindeki Prens Fiyero rolüyle tanınan 37 yaşındaki Jonathan Bailey'den yana kullandı.

People dergisinin açıklamasına göre, Bailey sadece yakışıklılığıyla değil, aynı zamanda çekiciliği, zekası ve karizmasıyla da bu unvanı sonuna kadar hak ediyor.

37 yaşındaki oyuncu, People’a yaptığı açıklamada, “Bu gerçekten büyük bir onur. Elbette gurur duydum ama biraz absürt de geliyor” dedi.

Bailey'nin hayranları, sosyal medyada bu haberi büyük bir coşkuyla karşıladı.

EŞCİNSEL OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Bu seçim, Bailey'nin kariyerinde önemli bir dönüm noktası olurken, aynı zamanda LGBTQ+ topluluğu için de büyük bir gurur kaynağı oldu. Bridgerton ve yaklaşan Wicked filmindeki performanslarıyla dikkat çeken Bailey, bu unvanı kazanan ilk açıkça eşcinsel erkek olarak da tarihe geçti.