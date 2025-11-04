MAGAZİN

Jonathan Bailey, 2025'te 'Yaşayan En Seksi Erkek' seçildi

Jonathan Bailey, 2025 yılında People dergisi tarafından 'Yaşayan En Seksi Erkek' seçilerek hayranlarını sevindirdi. Jonathan Bailey bir süre önce eşcinsel olduğunu açıklayarak gündeme gelmişti.

Jonathan Bailey, 2025'te 'Yaşayan En Seksi Erkek' seçildi

Bridgerton ve Wicked yıldızı Jonathan Bailey, 2025 yılının 'Yaşayan En Seksi Erkeği' ilan edildi!

People dergisi, bu yılki seçimini Bridgerton'ın sevilen yıldızı ve yakında vizyona girecek olan Wicked filmindeki Prens Fiyero rolüyle tanınan 37 yaşındaki Jonathan Bailey'den yana kullandı.

Jonathan Bailey, 2025 te Yaşayan En Seksi Erkek seçildi 1

People dergisinin açıklamasına göre, Bailey sadece yakışıklılığıyla değil, aynı zamanda çekiciliği, zekası ve karizmasıyla da bu unvanı sonuna kadar hak ediyor.

Jonathan Bailey, 2025 te Yaşayan En Seksi Erkek seçildi 2

37 yaşındaki oyuncu, People’a yaptığı açıklamada, “Bu gerçekten büyük bir onur. Elbette gurur duydum ama biraz absürt de geliyor” dedi.

Bailey'nin hayranları, sosyal medyada bu haberi büyük bir coşkuyla karşıladı.

Jonathan Bailey, 2025 te Yaşayan En Seksi Erkek seçildi 3

EŞCİNSEL OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Bu seçim, Bailey'nin kariyerinde önemli bir dönüm noktası olurken, aynı zamanda LGBTQ+ topluluğu için de büyük bir gurur kaynağı oldu. Bridgerton ve yaklaşan Wicked filmindeki performanslarıyla dikkat çeken Bailey, bu unvanı kazanan ilk açıkça eşcinsel erkek olarak da tarihe geçti.

