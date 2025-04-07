MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

"Justin Bieber bana yürüdü" demişti! Dünyaca ünlü isim Aleyna Tilki'yi takibe aldı

İçerik devam ediyor
Kubra Akalın

Sosyal medya paylaşımları ve şarkılarıyla sık sık adından söz ettiren Aleyna Tilki'yi dünyaca ünlü Justin Bieber takibe aldı. Tilki, 2022 yılında katıldığı YouTube programında Justin Bieber için, 'Bana Beverly Hills'te yürüdü' demişti.

Son dönemde evliliğinde kriz yaşadığı iddia edilen ve üzgün, moralsiz görünümüyle hayranlarını endişelendiren Justin Bieber Türkiye gündeminde.

Justin Bieber, sosyal medya hesabından yaptığı 'benimle şarkı yapmak isteyenler ulaşsın' paylaşımı ardından Aleyna Tilki'yi takibe aldı.

1

ALEYNA TİLKİ VE JUSTİN BİEBER'DAN DÜET Mİ GELECEK?

Bu takipleşme akıllara, 'Acaba bir düet mi gelecek?' sorularını getirdi. Bu takipleşme sonrasında Aleyna Tilki'nin daha önce anlattığı bir olay da gündeme geldi.

Ekran görüntüsü 2025-04-07 135408

"KULAĞIMA BİR ŞEYLER FISILDADI"

Enes Batur'un YouTube kanalında yayınladığı Tatsız Gerçek isimli video serisinin konuğu olan Aleyna Tilki o dönem Justin Bieber'ın Los Angeles'ta bir otel lobisinde kendisine yürüdüğünü iddia etmişti. Tilki'nin gündem olan o açıklaması şöyleydi:

2

"Justin Bieber, evlenmeden önce, The Beverly Hills Hotel'de bana yürüdü. Sufle yemek için gittim. Yaşım tutmadığı için bara oturmama izin vermediler. En azından bekleyene kadar orada oturmak istedim. Sonra yanımda bir çocuk geldi ama çingen yani. Ben de işte bu ne yapıyor burada işsiz falan dedim. Çocuk garsona 'Biraz beklesin burada sıkıntı yok' falan dedi. Bende 'Bu kim? Mekanın sahibinin oğlu falan mı?' dedim içimden. Sürekli kulağıma gelip, bir şeyler söylüyor. Bende 'Sürekli kulağıma bir şey söyleme. Çünkü ben çok ünlüyüm kendi ülkemde' dedim. O da 'Tamam o zaman' dedi. 'Ben sana masa ayarlıyorum, orada takıl' dedi. Sonra ben çok üzüldüm. Termosta bir kahve istedim teşekkür için. 'Artık gitmem lazım' dedi. İki tane kadın bir anda fırladı masadan ve çocukla fotoğraf çekildiler. Garsona dönüp dedim ki 'O kimdi tam olarak?'. Garson dedi ki 'Justin Bieber'. Ben orada şok oldum."

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O artık 19 yaşında! Güzelliğine beğeni yağdıO artık 19 yaşında! Güzelliğine beğeni yağdı
Teşkilat yeni bölüm yayınlandı! Reytingleri sosyal medyada gündem olduTeşkilat yeni bölüm yayınlandı! Reytingleri sosyal medyada gündem oldu

Anahtar Kelimeler:
Justin Bieber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Akaryakıt fiyatlarında Cumhuriyet tarihinde bir ilk!

Akaryakıt fiyatlarında Cumhuriyet tarihinde bir ilk!

Piyasalar kıpkırmızı, teknoloji devleri adeta 'kıyameti' yaşıyor! Türkiye uyarısı: "Kaçınılmaz olacak"

Piyasalar kıpkırmızı, teknoloji devleri adeta 'kıyameti' yaşıyor! Türkiye uyarısı: "Kaçınılmaz olacak"

Bulunamayacağını düşünüp "Kesinlikle yok" diyerek sattı!

Bulunamayacağını düşünüp "Kesinlikle yok" diyerek sattı!

'Yasak ilişki' iddiasıyla kurşun yağdırdı

'Yasak ilişki' iddiasıyla kurşun yağdırdı

Teşkilat yeni bölüm yayınlandı! Reytingleri sosyal medyada gündem oldu

Teşkilat yeni bölüm yayınlandı! Reytingleri sosyal medyada gündem oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.