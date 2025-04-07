"Justin Bieber bana yürüdü" demişti! Dünyaca ünlü isim Aleyna Tilki'yi takibe aldı

Son dönemde evliliğinde kriz yaşadığı iddia edilen ve üzgün, moralsiz görünümüyle hayranlarını endişelendiren Justin Bieber Türkiye gündeminde.

Justin Bieber, sosyal medya hesabından yaptığı 'benimle şarkı yapmak isteyenler ulaşsın' paylaşımı ardından Aleyna Tilki'yi takibe aldı.

ALEYNA TİLKİ VE JUSTİN BİEBER'DAN DÜET Mİ GELECEK?

Bu takipleşme akıllara, 'Acaba bir düet mi gelecek?' sorularını getirdi. Bu takipleşme sonrasında Aleyna Tilki'nin daha önce anlattığı bir olay da gündeme geldi.

"KULAĞIMA BİR ŞEYLER FISILDADI"

Enes Batur'un YouTube kanalında yayınladığı Tatsız Gerçek isimli video serisinin konuğu olan Aleyna Tilki o dönem Justin Bieber'ın Los Angeles'ta bir otel lobisinde kendisine yürüdüğünü iddia etmişti. Tilki'nin gündem olan o açıklaması şöyleydi:

"Justin Bieber, evlenmeden önce, The Beverly Hills Hotel'de bana yürüdü. Sufle yemek için gittim. Yaşım tutmadığı için bara oturmama izin vermediler. En azından bekleyene kadar orada oturmak istedim. Sonra yanımda bir çocuk geldi ama çingen yani. Ben de işte bu ne yapıyor burada işsiz falan dedim. Çocuk garsona 'Biraz beklesin burada sıkıntı yok' falan dedi. Bende 'Bu kim? Mekanın sahibinin oğlu falan mı?' dedim içimden. Sürekli kulağıma gelip, bir şeyler söylüyor. Bende 'Sürekli kulağıma bir şey söyleme. Çünkü ben çok ünlüyüm kendi ülkemde' dedim. O da 'Tamam o zaman' dedi. 'Ben sana masa ayarlıyorum, orada takıl' dedi. Sonra ben çok üzüldüm. Termosta bir kahve istedim teşekkür için. 'Artık gitmem lazım' dedi. İki tane kadın bir anda fırladı masadan ve çocukla fotoğraf çekildiler. Garsona dönüp dedim ki 'O kimdi tam olarak?'. Garson dedi ki 'Justin Bieber'. Ben orada şok oldum."