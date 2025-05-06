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Justin Timberlake, İstanbul konseri gündemde! Kulis istekleri dikkat çekti

10 Grammy, 4 Emmy ve sayısız uluslararası ödüle sahip olan Justin Timberlake, İstanbul konseri için hazırlıklarını sürdürüyor. Şarkıcının kulis istekleri sosyal medyada gündem oldu.

Justin Timberlake, İstanbul konseri gündemde! Kulis istekleri dikkat çekti
Kubra Akalın

Dünyaca ünlü pop yıldızı Justin Timberlake, 5 yıllık aranın ardından 2025 dünya turnesi kapsamında yeniden Türkiye’ye geliyor.

Timberlake, 30 Temmuz 2025’te İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu’nda sahne alarak Türk hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatacak. Konserin biletleri ise 8 Mayıs’ta satışa çıkacak.

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Sanatçının konserinde, efsaneleşmiş hitlerinin yanı sıra yeni albümü "Everything I Thought It Was" parçaları da seslendirilecek.

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Ünlü yıldızın İstanbul konseri öncesi kulis talepleri sosyal medyada gündem yarattı.

Timberlake’in kuliste buzlu badem, çekirdeksiz üzüm, ananas, muz, karpuz, elma, mango, Antep fıstığı ve 22 derece sabit sıcaklık talep ettiği iddia edildi.

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Justin Timberlake
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