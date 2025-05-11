Kaan Yıldırım oğlunu ve eşini paylaştı! Anneler Günü kutlaması

Geçtiğimiz Eylül ayında İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, evlendikten kısa bir süre sonra bebek beklediklerini duyurmuştu.

Oyuncu çiftin ilk bebekleri, 31 Mart'ta dünyaya geldi. Deniz ile Yıldırım oğullarına Fikret Hakan adını verdi.

Çocuklarını gözlerden uzak büyütmek isteyen çiftten Kaan Yıldırım eşinin Anneler Günü'nü kutlamak için sosyal medyada paylaşım yaptı. Oğlunu ve eşini paylaşan Yıldırım'ın pozlarına beğeni yağdı.

Yıldırım doğumdan kısa süre sonra, baba olmakla ilgili "Bunlar duygusal şeyler, biraz da özel şeyler. Yaşayan biliyor. İnsan başına gelmeden anlamıyormuş aslında. Anne babalar anlar, çok yüksek heyecanlar. O yüzden isteyen herkese nasip olsun" diye konuşmuştu.