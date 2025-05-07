Kaburgaları kırılmıştı! Berk Atan son paylaşımıyla dikkat çekti

Gönül Dağı dizisinin yıldızı Berk Atan, içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Bir süre hastanede kalan Berk Atan sağlık durumunu şöyle aktarmıştı:

“Sağ kaburgamda şu an görülebilen 6 kırık ve kıkırdaklarda parçalanma mevcut. Bu sabah, kırık parçalarının akciğere batması sonucu gelişen kanama ve ciğer sönmesine müdahale etmek amacıyla dren takıldı. Zorlu bir süreçten geçiyoruz ama her şeye rağmen çok şükür. En az bir haftalık hastane sürecimiz olacak gibi görünüyor. Dualarını, güzel dileklerini esirgemeyen herkese minnettarım.”

Geçtiğimiz günlerde Berk Atan, hastaneden çıktığını duyurmuştu. Instagram hesabından paylaşım yapan yakışıklı oyuncu, "Çok şükür" demişti.

Hastaneden çıktıktan sonra arkadaşlarıyla buluşan 33 yaşındaki oyuncudan yeni paylaşım geldi. Genç oyuncu, "Artık canım acımadan gülebiliyorum çok şükür" dedi.

Öte yandan Berk Atan'ın Gönül Dağı dizisine 180. bölümde iş başı iddia edilmişti.