Kadir Ezildi balayından döndü evinden paylaşım yaptı! Lüks hamam gündem oldu

Temizlik Benim İşim ve En Hamarat Benim yarışmalarıyla tanınan Kadir Ezildi günlerce süren düğün merasiminin sonunda uzun süredir birlikte olduğu Gamze Türkmen ile evlendi.

Nişan sürecinde 500 bin TL harcadığını dile getiren Ezildi, bu gösterişli törenlerle adından sıkça söz ettirdi.

Düğün sonrası Mısır'a balayına giden ünlü çift sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam etti. Kadir Ezildi balayından döner dönmez lüks evinden paylaşımlar yapmaya başladı.

Ezildi evindeki lüks hamamı paylaşıp "Şu eve yaptığım en iyi şey hamam. Resmen topraktan yeniden yaratıldım" ifadelerini kullandı. Ünlü ismin bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.