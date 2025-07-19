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Kadir Ezildi balayından döndü evinden paylaşım yaptı! Lüks hamam gündem oldu

‘Temizlik Avcılaarı’ programıyla televizyon kariyerine adım atan ve ‘En Hamarat Benim’ ile geniş bir hayran kitlesi edinen sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi, günler süren düğün töreniyle Gamze Türkmen ile dünyaevine girdi. Balayından dönen Ezildi şimdi de lüks eviyle gündem oldu.

Kadir Ezildi balayından döndü evinden paylaşım yaptı! Lüks hamam gündem oldu
Öznur Yaslı İkier

Temizlik Benim İşim ve En Hamarat Benim yarışmalarıyla tanınan Kadir Ezildi günlerce süren düğün merasiminin sonunda uzun süredir birlikte olduğu Gamze Türkmen ile evlendi.

Kadir Ezildi balayından döndü evinden paylaşım yaptı! Lüks hamam gündem oldu 1

Nişan sürecinde 500 bin TL harcadığını dile getiren Ezildi, bu gösterişli törenlerle adından sıkça söz ettirdi.

Kadir Ezildi balayından döndü evinden paylaşım yaptı! Lüks hamam gündem oldu 2

Düğün sonrası Mısır'a balayına giden ünlü çift sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam etti. Kadir Ezildi balayından döner dönmez lüks evinden paylaşımlar yapmaya başladı.

Kadir Ezildi balayından döndü evinden paylaşım yaptı! Lüks hamam gündem oldu 3

Ezildi evindeki lüks hamamı paylaşıp "Şu eve yaptığım en iyi şey hamam. Resmen topraktan yeniden yaratıldım" ifadelerini kullandı. Ünlü ismin bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kadir Ezildi balayından döndü evinden paylaşım yaptı! Lüks hamam gündem oldu 4

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Anahtar Kelimeler:
Kadir Ezildi En Hamarat Benim
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