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  4. Kadir Ezildi'nin nişanlısı Gamze Türkmen mezun oldu! Paraya kıydı hediyeye boğdu... O anlar gündemde

Kadir Ezildi'nin nişanlısı Gamze Türkmen mezun oldu! Paraya kıydı hediyeye boğdu... O anlar gündemde

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.01.2025 15:35
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En Hamarat Benim programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kadir Ezildi geçtiğimiz aylarda yaptığı nişanlarla uzun süre magazin manşetlerinde yer aldı. Nişanlısı, altınları ve gösterişli davetiyle uzun süre konuşulan Ezildi şimdi yine nişanlısı Gamze Türkmen'e aldığı hediyelerle adından söz ettirdi.

Kadir Ezildi'nin nişanlısı Gamze Türkmen mezun oldu! Paraya kıydı hediyeye boğdu... O anlar gündemde

En Hamarat Benim programıyla adını geniş kitlelere duyuran Kadir Ezildi geçtiğimiz aylarda özel hayatıyla gündemdeydi. İki kez nişan yapan Kadir Ezildi nişanlısı, altınları ve gösterişli davetleriyle uzun süre konuşuldu.

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Ünlü isim şimdi de üniversiteden mezun olan nişanlısı Gamze Türkmen'e yaptığı jestlerle gündeme geldi.

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Nişanlısının mezuniyetini kutlamak için soluğu Erzurum'da alan Kadir Ezildi nişanlısına altın takılar ve bir tablet hediye etti.

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SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen'in o anları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. İkilinin bu anlarına sosyal medyada; 'gösterişe ne gerek var' diyen de oldu 'sevgi böyle gösterilir' diyende...

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Anahtar Kelimeler:
Kadir Ezildi En Hamarat Benim
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