Kadir Ezildi'nin programı sayesinde fenomen olmuştu! En Hamarat Benim'in Semra'sı Semra Dal yeniden tesettüre girdi

2024’te Kadir Ezildi’nin sunduğu “En Hamarat Benim” yarışmasına Isparta’dan katılarak birinci olan sosyal medya fenomeni Semra Dal (Semra Chef) geçtiğimiz günlerde şaşırtan bir karar vererek başörtüsünü çıkardığını duyurmuştu.

Paylaşımında, “Bugün sizi şaşırttım, ben de şaşırdım” sözleriyle takipçilerine seslenen Dal, kararıyla ilgili gelen yorumlara da yanıt vermişti.

Dal, “Güzel olmak için açılmadım, saçma sapan konuşup durmayın. Ben kapalıyken de güzeldim zaten. Hem size ne, benim mezarıma siz mi gireceksiniz?” ifadelerini kullanmıştı.

Fenomen isim bu kararından kısa sürede vazgeçti. Semra Dal yeniden tesettüre girerek paylaşımlarda bulundu. Ünlü fenomen yeniden bir açıklama yayınlamadı.