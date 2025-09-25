MAGAZİN

Kadir Ezildi'nin programı sayesinde fenomen olmuştu! En Hamarat Benim'in Semra'sı Semra Dal yeniden tesettüre girdi

Kadir Ezildi'nin sunduğu “En Hamarat Benim” yarışmasını kazanarak fenomen haline gelen Semra Dal geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımlarla herkesi şaşırtmış ve başörtüsünü çıkardığını duyurmuştu. Ünlü fenomen yeniden tesettüre girdi.

Öznur Yaslı İkier

2024’te Kadir Ezildi’nin sunduğu “En Hamarat Benim” yarışmasına Isparta’dan katılarak birinci olan sosyal medya fenomeni Semra Dal (Semra Chef) geçtiğimiz günlerde şaşırtan bir karar vererek başörtüsünü çıkardığını duyurmuştu.

Kadir Ezildi nin programı sayesinde fenomen olmuştu! En Hamarat Benim in Semra sı Semra Dal yeniden tesettüre girdi 1

Paylaşımında, “Bugün sizi şaşırttım, ben de şaşırdım” sözleriyle takipçilerine seslenen Dal, kararıyla ilgili gelen yorumlara da yanıt vermişti.

Kadir Ezildi nin programı sayesinde fenomen olmuştu! En Hamarat Benim in Semra sı Semra Dal yeniden tesettüre girdi 2

Dal, “Güzel olmak için açılmadım, saçma sapan konuşup durmayın. Ben kapalıyken de güzeldim zaten. Hem size ne, benim mezarıma siz mi gireceksiniz?” ifadelerini kullanmıştı.

Kadir Ezildi nin programı sayesinde fenomen olmuştu! En Hamarat Benim in Semra sı Semra Dal yeniden tesettüre girdi 3

Fenomen isim bu kararından kısa sürede vazgeçti. Semra Dal yeniden tesettüre girerek paylaşımlarda bulundu. Ünlü fenomen yeniden bir açıklama yayınlamadı.

Kadir Ezildi nin programı sayesinde fenomen olmuştu! En Hamarat Benim in Semra sı Semra Dal yeniden tesettüre girdi 4

Kadir Ezildi nin programı sayesinde fenomen olmuştu! En Hamarat Benim in Semra sı Semra Dal yeniden tesettüre girdi 5

