Kadir İnanır'ın cenazesinde Kenan Evren gerilimi! Bir kişi törenden çıkarıldı

'Selvi Boylum Al Yazmalım'ın İlyas'ı, 'Tatar Ramazan'ın asi ruhu, 'Dila Hanım'ın Karadağlı Rıza'sı, 'Kara Gözlüm'ün Şopen'i Kadir İnanır 77 yaşında hayata veda etti. Kadir İnanır'a düzenlenen cenaze töreninde gözyaşları sel olurken yayınlanan belgesel sırasında ise gerginlik yaşandı.

Salonda Kadir İnanır'ın belgeselinin yayınlandığı sırada bir anda sesler yükseldi. Belgeselde Kenan Evren'in çıktığı anlarda salonda yuhalama başladı.

Kuzeyden Gelen Adam belgeselinde 12 Eylül Askeri Darbesi'nin anlatıldığı anlarda Kenan Evren'in yuhalanması sırasında bir kişi "Kes sesini" diye bağırınca ortalık daha da gerildi.

Salonda yer alan Kadir İnanır sevenler ise "Cenazeye saygınız olsun anma töreni yapıyoruz" diyerek duruma tepki gösterdi.

"BENİM İÇİN LANETLİ BİR HERİFTİR"

Kadir İnanır belgeselde Kenan Evren ile ilgili şunları söylemişti:

“Bu ülkenin aydın, pırıl pırıl, sağcısı solcusu, iyi yetişmiş gençlerini, o dinamizmi ortadan yok edip böyle depolitize bir toplum yaratmak için uluslararası güçlerle beraber buradaki işbirlikçilerin yaptığı bir katliamdan başka bir şey değildir. Bu katliamı yapan adam da benim için lanetli bir heriftir. 17 yaşındaki bir çocuğun yaşını büyütüp asan bir şerefsize ben saygı mı duyacağım? Herkes görüştü Kenan Evren’le. Ben asla görüşmedim. Bu Türkiye Cumhuriyeti’nde herkes görüştü gidip. Görüşmedim diyenin alnını karışlarım. Bir de cahil bir herif, Genelkurmay Başkanı olmuş. Şu ülkede dini yapılanların tamamını bile o yaptı. Her gittiği mitinglerde ilahiler, hadisler okuyan bir general olur mu?”