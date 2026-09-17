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Kadir İnanır'ın vasiyeti açıklanamadı! İşte sebebi....

Kadir İnanır’ın vasiyetnamesi bugün Beykoz Adliyesi’nde açılacaktı. İnanır ailesi adliyede hazır bulunurken vasiyetin açıklanması ertelendi. İşte sebebi...

Kadir İnanır'ın vasiyeti açıklanamadı! İşte sebebi....

Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır’ın vefatının ardından merak edilen miras sürecinde bugün önemli bir adım atıldı. İnanır’ın 2015 ve 2022 yıllarında hazırladığı üç ayrı vasiyetnamesi Beykoz Adliyesi’nde açılacaktı.

İnanır’ın abisi ve ablasının çocukları olan yeğenleri adliyeye geldi. Ancak vasiyetname açıklanamadı.

Kadir İnanır ın vasiyeti açıklanamadı! İşte sebebi.... 1

Kadir İnanır'ın avukatı Beykoz Adliyesi'nde açıklama yaptı. Üç mirasçıya tebligat yapılmadığı için vasiyetin açıklanması 17 Aralık'a ertelendiğini söylendi.

Kadir İnanır ın vasiyeti açıklanamadı! İşte sebebi.... 2

Öte yandan mal varlığının büyük kısmının Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural'a kalacağı söylentileri de mevcut.

MAL VARLIĞI GÜNDEMDE

Kadir İnanır'ın mal varlığı da merak ediliyor. Usta oyuncunun bilinen mal varlığının şöyle olduğu iddia ediliyor:

Kadir İnanır ın vasiyeti açıklanamadı! İşte sebebi.... 3

  • Yüklü miktarda nakit para ve çok sayıda gayrimenkul.
  • Yaklaşık 25 adet Rolex saat.
  • Çoğunluğu S.T. Dupont, Cartier, Dunhill ve Zippo markalarından oluşan altın kaplama çakmaklar ve özel işlemeli değerli yüzükler.
  • Dünyanın çeşitli ülkelerinden topladığı yaklaşık 3 bin parçalık kurbağa figürü koleksiyonu.

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Kadir İnanır
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