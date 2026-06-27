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Kadir İnanır'ın yıllar önceki sözleri gündem oldu! 'Helal olsun diyecekler öyle öleceğim'

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Kadir İnanır hayatını kaybetti. Sanat dünyasını yasa boğan bu acı haberin ardından Kadir İnanır'ın yıllar önceki sözleri yeniden gündem oldu.

Kadir İnanır'ın yıllar önceki sözleri gündem oldu! 'Helal olsun diyecekler öyle öleceğim'
Öznur Yaslı İkier

14 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve 6 günlük yoğun bakım sürecinin ardından entübe edilen Kadir İnanır'dan acı haber geldi. 77 yaşındaki usta sanatçı zatürre nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İNANIR'IN ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANDI
Acıbadem Fulya Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüsnü Görgen ise sanatçının vefatına dair yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

Kadir İnanır ın yıllar önceki sözleri gündem oldu! Helal olsun diyecekler öyle öleceğim 1

"İleri evre akciğer kanseri ile mücadele eden Kadir İnanır, 13 Mayıs'tan itibaren kanserin yarattığı solunum sıkıntısı ve pnömoni nedeniyle hastanemizde tedavi görüyordu. Solunum yetmezliğinin derinleşmesi üzerine 14 Mayıs'ta yoğun bakıma alındı. Akut böbrek yetmezliği ve ileri evre akciğer kanserine bağlı solunum yetmezliği nedeniyle durumu ağır seyreden Kadir İnanır, bugün çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 18.05'te hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz."

Kadir İnanır'ın vefatı herkesi büyük bir üzüntüye boğdu. Usta sanatçının yıllar önce katıldığı bir programdaki sözleri de yeniden gündem oldu. İnanır'ın sözleri şöyleydi;

Kadir İnanır ın yıllar önceki sözleri gündem oldu! Helal olsun diyecekler öyle öleceğim 2

'HELAL OLSUN KADİR ABİYE'

"Diyelim şimdi, gerçekten ben bu dünyadan gülüp gideceksem, geri kalan ömrümün geri kalanını, hiçbir şeye elini ayağını sokmayan pısırık, korkak bir adam olarak mı yaşamalıyım? Hayır. Tam tersine, 'Helal olsun Kadir abiye' diyecekler öyle öleceğim."

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Anahtar Kelimeler:
Kadir İnanır
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