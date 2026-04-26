Kafalar dağıldı! Esin Çepni'den Atakan ve Selen Özyurt çiftine olay suçlama

Fatih Yasin'in 'Kafalar' grubunun dağılmasına yönelik yaptığı açıklamanın ardından Bilal Hancı'nın eski eşi Esin Çepni'den açıklama gecikmedi. Çepni, Atakan Özyurt ve eşi Selen Özyurt'a dair açıklamalarıyla dikkat çekti.

Çepni, TikTok’ta yer alan bir videonun altında ciddi bir iddiada bulundu.

Esin Çepni, TikTok'ta Atakan Özyurt ve Selen Özyurt'un eski arkadaşı olduğunu iddia eden bir kadının videosunun altına Bilal Hancı tarafından aldatıldığında Atakan Özyurt'un eşi Selen Özyurt'un kendisine mesaj atarak kızdığını belirtti.

"KARMA VURUR TEKLEMEZ"

Çepni, yorumunda şu ifadeleri kullandı:

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 90.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

"Ah bir de ben konuşsam . Odağın ne kadar para olduğuna bir örnek vereyim. Aldatıldım, ağlıyorum ve bana mesaj attı 'senin yüzünden işlerimiz iptal oldu kendi aranızda halletseydiniz olmaz mıydı?' Umarım kendi aldatıldığında sosyal medyaya yansıtmaz ve kocası ile kendi arasında halleder. Karma vurur teklemez."

Konuyla ilgili Özyurt çiftinden herhangi bir açıklama ise gelmedi.