Kafalar grubu dağıldı! Atakan Özyurt ve Bilal Hancı Fatih Yasin'i suçladı

YouTube Türkiye’nin bir dönemine damga vuran Kafalar ekibinde uzun süredir konuşulan ayrılık iddiaları resmileşti. Eğlenceli videoları ve milyonlara ulaşan içerikleriyle bir dönemin en popüler YouTuber gruplarından biri olan Kafalar dağıldı.

Geçtiğimiz günlerde Fatih Yasin’in “bir devrin sonu” diyerek yaptığı açıklama sonrası ortalık karıştı.

Fatih Yasin açıklamasında "Bundan sonra Kafalar eskisi gibi olur mu, olmaz mı bilmiyorum. Bunun cevabını ben de merak ediyorum. Ben 32 yaşıma geldim, kendimi bildim bileli Kafalar’ım. Beni Kafalar var etti" demişti.

KAFALAR NEDEN DAĞILDI?

Atakan Özyurt ve Bilal Hancı ise bir süre sonra sonunda sessizliğini bozdu. Atakan Özyurt ve Bilal Hancı açıklamalarında şunları söyledi:

“Biz de Kafalar grubunun dağıldığını Fatih Yasin’in yayınladığı videoyla öğrendik. Bizimle giderken vedalaşmadı, maddi manevi düştüğümüz bir dönemde bize bunu yapması yakışmadı. O da kendince bir açıklama yaptı ama bizi çok zor duruma düşürdü. Tek başına yapmış olduğu açıklama. Çünkü sanki her şeyin müsebbibi Atakan ben veya Atakan'ın ailesindeki insanlar özellikle eşi. Böyle bir şey olabilir mi ya?"

Hancı, 'Herkesin suçu var, bu işi beceremedik' diyerek kendi payına düşen sorumluluğu kabul ettiğini ve hakkını helal ettiğini belirtti.