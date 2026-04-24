MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kafalar grubu dağıldı mı? Fatih Yasin'den açıklama geldi

YouTube'un en çok takipçili içerik üreticileri arasında yer alan Bilal Hancı, Atakan Özyurt ve Fatih Yasin'den oluşan 'Kafalar' grubu bir süredir 'ayrılık' iddialarıyla gündemdeydi. Fatih Yasin'den açıklama gecikmedi.

Öznur Yaslı İkier

Türkiye’nin en çok izlenen YouTube ekiplerinden biri olan Kafalar’ın son dönemde içerik üretiminde yavaşlaması ve ekip üyelerinin bireysel projelere yönelmesi, “dağıldılar mı?” sorusunu beraberinde getirmişti.

Sosyal medyada hızla yayılan iddiaların ardından gözler ekip üyelerine çevrildi. Konuya ilişkin ilk net açıklama Fatih Yasin’den geldi. Kişisel YouTube kanalında açıklamalar yapan Yasin, ekibin artık eski düzeninde devam etmeyeceğini dile getirdi.

Uzun süredir devam eden sorunların biriktiğini belirten Yasin, sürecin sürdürülemez hale geldiğini söyledi. “Bundan sonra ne olur? Kafalar eskisi gibi olur mu, olmaz mı? Bunların hepsi birer soru işareti. İnanın cevabını ben de merak ediyorum” diyen Yasin, belirsizliğe dikkat çekti.

“SORUNLAR BİRİKTİ, KONUŞMAK ZORLAŞTI”

Ekip içinde yaşanan iletişim problemlerine de değinen Yasin, konuşmaya çalıştıklarında eski meselelerin yeniden açıldığını ve bunun tartışmalara yol açtığını söyledi. Sürecin giderek daha zor bir hale geldiğini belirten fenomen isim, yaşanan gerilimin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

“KAFALAR BENİ VAR ETTİ”

Yasin açıklamasında, ekibin hayatındaki yerinin altını çizerek duygusal ifadeler kullandı:

“32 yaşıma geldim, kendimi bildim bileli ben Kafalar’ım. Beni Kafalar var etti. Şu an ne yaşıyorsam Kafalar sayesinde yaşıyorum. Çok büyük bir markaydı. Son zamanlarda eleştiriler alsak da, saldırılar olsa da… Ekmeğimizle çok oynandı ama belki de böyle olması gerekiyordu.”

Anahtar Kelimeler:
Bilal Hancı Fatih Yasin Kafalar Atakan Özyurt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.