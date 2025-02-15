Kahtalı Mıçe 74 yaşında hayatını kaybetti! Dikkat çeken son röportaj: "Tepede olmak kolay, önemli olan orada kalmak"

Adıyamanlı olan Kahtalı Mıçe, 1951 yılında Kahta ilçesinde dünyaya gelmişti. 17 yaşında keşfedilen Kahtalı Mıçe bir süredir kanserle mücadele ediyordu. Mustafa Kahtalı malesef kanser mücadelesini 74 yaşında kaybetti.

CENAZE TÖRENİ KAHTA'DA YAPILACAK

57 yıllık sanat yaşamına 19 albüm sığdıran Kahtalı Mıçe'nin cenazesi, memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenecek törenin ardından defnedilecek.

"TEPEYE GELMEK KOLAY, ÖNEMLİ OLAN ORADA DURMAK"

Hayatının dönüm noktalarını ve anılarını anlatan Kahtalı, "Bir sanatçı olarak toplumda yer yapmışsan, toplum seni bağrına basmışsa, onun kıymetini bileceksin. Tepeye gelmek kolay, önemli olan orada durmak." demişti.